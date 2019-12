Noch nicht alle Weihnachtsgeschenke zusammen?

Vorverkauf für die Kleinkunsttage 2020 gestartet

brilon-totallokal: Ab sofort gibt es Karten für die Kleinkunsttage 2020 im Vorverkauf. Da es das Lokal im Briloner Bahnhof nicht mehr gibt, ziehen die Kleinkunsttage in den frisch modernisierten Waldbahnhof Brilon-Wald. Dieser öffnet an zwei Tagen seine „Schranken“. Am 19. und 20. März präsentiert das Team der BWT-Brilon Kultour gemeinsam mit der Stadtbibliothek und vielen Sponsoren und Unterstützern ein abwechslungsreiches Kleinkunst-Programm.

Tipp: Wer mag, kann auf eigene Kosten von Brilon mit dem Zug an- und abreisen.

Am Donnerstag, 19. März 2020 (20.00 Uhr) rollt der Poetry-Slam-Express, moderiert von Dean Ruddock, über die Kleinkunstbühne (VVK: 7 Euro). Am Freitag, 20. März 2020 (20.00 Uhr) folgt Mandowar mit Rock- und Metalklassikern auf Mandoline, Gitarre und Ukulelen-Bass (VVK: 17 Euro)

Tickets für die Briloner Kleinkusttage und viele weitere Veranstaltungen wie z.B. die 25. Briloner Jazznacht (17.10.20 – VVK: 27 Euro) sind bei der der BWT-Brilon, Derkerestraße 10a, Brilon, Tel.: 02961 9699-0 erhältlich. Partner der Kleinkunsttage 2020 sind Kulibri e.V., Sparkasse Hochsauerland, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, der Waldbahnhof Sauerland und die Dorfgemeinschaft „Brilon-Wald aktiv e.V.“.

Zum Bild: „Du siehst nur drei Leute mit kleinen Instrumenten auf der Bühne, aber Du hörst „König der Löwen“ – so beschreibt Sänger Nils Hofmann gern seine Band Mandowar. Nur mit Mandoline, Gitarre und Ukulelen-Bass tritt er mit seinen zwei Bandkollegen auf und interpretiert große Rock- und Metalsongs.

Quelle (Text / Bilder): Thomas Mester – Brilon Kultour / Archiv Christoph Kloke

