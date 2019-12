Warsteiner und Ski-Club Willingen springen in die nächste Runde

Die größte Großschanze der Welt in Willingen ist am zweiten Februarwochenende Schauplatz von Willingen/5 mit der Qualifikation am Freitag und zwei Einzelspringen am Samstag und Sonntag. „Es ehrt uns, dass wir seit mehr als einem Vierteljahrhundert gemeinsam mit dem SC Willingen Veranstaltungen umsetzen dürfen und bedanken uns ganz herzlich für die jahrzehntelange Treue. Der Weltcup ist als internationales Großereignis im Wintersport ein besonderes Highlight für unsere Region“, freut sich Uwe Wendt von Warsteiner.