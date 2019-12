Europäisches Parlament und Rat einigen sich auf eine überarbeitete Trinkwasserrichtlinie

Peter Liese: Trinkwasser wird noch sicherer / Mitgliedsstaaten müssen Trinkwasserbrunnen an öffentlichen Stellen einrichten

brilon-totallokal: Nach langen und schwierigen Verhandlungen haben das Europäische Parlament und der Rat heute Nacht eine Einigung über die Überarbeitung der Trinkwasserrichtlinie erzielt. Der vereinbarte Text sieht strengere Schwellenwerte für mögliche Kontaminationen vor und verbessert gleichzeitig den Zugang gefährdeter Menschen zu Leitungswasser. Dies erklärte der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecher der größten Fraktion im Europäischen (EVP-Christdemokraten), Dr. Peter Liese.

„Wasser ist unser Lebenselixier. 20 Jahre nach Inkrafttreten der ersten Trinkwasserrichtlinie war es an der Zeit, die Grenzwerte für bestimmte Schadstoffe zu aktualisieren und zu verschärfen. Für das Europäische Parlament ist es von größter Bedeutung, dass die neue Richtlinie unser Trinkwasser noch sicherer macht und neu aufkommende Schadstoffe berücksichtigt.

Ich begrüße es daher, dass wir neue Regeln für Mikroplastik und endokrine Disruptoren (Hormonwirkstoffe) wie Bisphenol A aufgenommen haben. Letztere können eine echte Bedrohung für die menschliche Gesundheit darstellen. Einige übertrieben Anforderungen, die eine linke Mehrheit im Europäischen Parlament ursprünglich beschlossen hatte, konnten in den Verhandlungen aber vermieden werden. Gerade für kleine Wasserwerke ist es wichtig, dass der Messaufwand nicht zu groß wird”, so der Arzt und Europaabgeordnete.

Mit den neuen Regeln soll außerdem der Zugang zu Leitungswasser verbessert werden. „Mit dem vereinbarten Text machen wir auch einen wichtigen Schritt, um auf die erste erfolgreiche Bürgerinitiative über den Zugang zu Wasser zu reagieren. An vielen öffentlichen Stellen soll es bald Trinkwasserbrunnen geben.

Leitungswasser ist insbesondere was die Umwelt- und Energiebilanz angeht, sehr viel besser als Mineralwasser, das oft weite Transportwege hinter sich legt.

Ein Liter Mineralwasser belastet die Umwelt im Schnitt 1000mal so viel wie ein Liter Leitungswasser”, so Liese. „Ich halte es auch für eine gute Idee, in Restaurants Leitungswasser umsonst oder für einen geringen Preis abzugeben. Wir als Europäische Union sollten dies den Restaurantbesitzern aber nicht vorschreiben. Wir brauchen Unterstützung für Restaurantbesitzer, die diesen Weg gehen und sehr viel mehr Informationen für die Bevölkerung. Dann wird der Markt dies regeln.

Nicht alles, was vernünftig ist, kann aus Brüssel zentral angeordnet werden. Deswegen ist der Kompromiss jetzt besser, als die ursprüngliche Position der Linken im Europäischen Parlament“, so Liese abschließend.

Bild: Immer mehr Menschen genießen Trinkwasser aus Mehrwegflaschen. Peter Liese hier bei einem Besuch der Firma State of the Art am Möhnesee-Körbecke. Die Firma bietet Wassertrinkflaschen aus Glas an, die hochwertig künstlerisch gestaltet werden.

Quelle (Text / Bild): Dieter Berger / Europabüro

