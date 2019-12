Volksbank Bigge-Lenne dokumentiert Baufortschritt in Online-Bautagebuch

WohnGut Saalhausen eröffnet Dialog 2.0 und bloggt Online-Bautagebuch, als direkten Kommunikationskanal

brilon-totallokal: Wie kann man die Herausforderungen der Baustellenorganisation mit dem berechtigten Informations- und Austauschbedürfnis der Bevölkerung in Einklang bringen? Dieser Frage stellte sich die Volksbank Bigge-Lenne nun erneut im Zusammenhang mit dem Bauprojekt „WohnGut Saalhausen“.

In der Nähe des Saalhauser Kurparks TalVital werden bis Sommer 2021 60 „Servicewohnen“-Einheiten, 18 Plätze in Wohngemeinschaften und weitere 16 vollstationäre Pflegeplätze entstehen. Kurz nach Baubeginn Mitte Juli hatte eine provisorische Baustraße, die für die Dauer der Brückensperrung am Fasanenweg als Zuwegung zur Baustelle dient, für Ärger im Ort gesorgt.

In diesem Zusammenhang entstand die Idee, die Bevölkerung direkter zu informieren. Als unmittelbares Ergebnis der ersten Bürgersprechstunde wurde auf der bankeigenen Website zunächst ein Newsticker eingerichtet.

Um die Kommunikation mit der Bevölkerung in der digitalen Welt zu optimieren, hat die Bank jetzt eigens für „WohnGut Saalhausen“ einen Blog in Form eines Bautagebuches ins Leben gerufen. „Unser Anspruch ist es, schnell und direkt mit allen Beteiligten in den Dialog zu treten.

Ein Blog bietet uns einerseits die Möglichkeit, tagesaktuell über anstehende Maßnahmen auf der Baustelle zu informieren. Auf der anderen Seite haben unsere Leser die Möglichkeit, einzelne Beiträge zu kommentieren, sie über soziale Netzwerke zu teilen und uns natürlich auch Fragen zu stellen“, so Projektmanager Wolfgang Hilleke.

Unter https://blog.voba-bigge-lenne.de werden ab sofort regelmäßig Beiträge veröffentlicht, die den Baufortschritt in Text und Bild dokumentieren.

Auch Termine und Planänderungen werden praktisch in Echtzeit angekündigt. Eine Webcam überträgt im 5-Minuten-Turnus neue Bilder von der Baustelle. Wer keinen Beitrag mehr verpassen möchte, kann den Blog per RSS Feed abonnieren.

Vorstandsmitglied Bernd Griese: „Als Volksbank Bigge-Lenne führen wir den Dialog 2.0 mit unseren Mitgliedern und Kunden über soziale Medien wie Facebook, WhatsApp und Instagram bereits seit längerem. Wir freuen uns, mit dem Blog nun auch ein geeignetes digitales Format für ‚WohnGut Saalhausen“ gefunden zu haben.“ Das Online-Bautagebuch steht ab sofort unter https://blog.voba-bigge-lenne.de zur Verfügung.

Bildzeile: Baubesprechung auf der Großbaustelle „WohnGut Saalhausen“.

Quelle: Frank Segref – Volksbank Bigge-Lenne eG





