Brilon: Der Nachtwächter lädt wieder zu seinen Rundgängen ein

brilon-totallokal: Im Frühjahr 2020 zieht der Briloner Nachtwächter wieder durch die Straßen der Stadt. Am 31. Januar, 28. Februar und am 27. März sind Gäste und Einheimische herzlich eingeladen, jeweils um 18 Uhr an den Rundgängen teilzunehmen.

In der frühen Dunkelheit der ersten Monate im Neujahr muss der Nachtwächter zur Tat schreiten. Er allein ist es, der durch die nächtlichen Straßenzüge seine Runden macht und dabei ein wachsames Augen auf die Bürgerinnen und Bürger wirft.

Seine Pflichten sind zahlreich. Vom Glockenläuten bis hin zum Kontrollgang in die Wirtshäuser – Ruhe hat der Nachwächter zu später Stunde nicht. Immerhin gibt es den ein oder anderen dubiosen Gesellen, der meint, über die Stränge schlagen zu müssen. So ist der Nachtwächter schon lange ein fester Teil des Briloner Stadtlebens, wenn er mit Hellebarde und breiter Hutkrempe loszieht.

Man kann sich vorstellen, dass er bei seinen Rundgängen so einiges hört. Geschichte und Geschichten – beides kennt er. Und er wird nie müde, interessierten Gästen diese auch zu erzählen. Wer also den Nachtwächter begleiten möchte, einmal selbst bei Laternenschein Brilon auf eine ganz andere Art erkunden und kennenlernen will, der sei herzlich eingeladen.

Eine Anmeldung zu den Führungen im Museum Haus Hövener unter Tel. 02961 963 99 01 oder per E-Mail ([email protected]) ist erforderlich. Die Führungen starten jeweils um 18 Uhr direkt am Briloner Marktplatz vor dem Museum Haus Hövener. Rund 2,5 Stunden dauert die Nachtwächterführung der Briloner Stadtführergilde und beinhaltet dabei auch ein Essen in einem Briloner Restaurant.

Weitere Informationen sind im Museum Haus Hövener oder auf der Homepage (www.haus-hoevener.de) erhältlich. Gruppen ab zehn Personen können die Führung auch separat buchen. Die Kosten betragen 23 Euro pro Person.

Quelle: Carsten Schlömer – Museum Haus Hövener

