Karten für das Kerzenkonzert noch verfügbar

brilon-totallokal: Der Panflötenvirtuose Matthias Schlubeck und die Berliner Gitarristin Eva Beneke werden das 135. Kerzenkonzert mit dem Titel „Charms of Christmas“ in der Nikolaikirche am Samstag, 28. Dezember 2019 um 19.30 Uhr mit einer besonderen Auswahl weihnachtlicher Musik zu einem unvergesslichen Abend „zwischen den Jahren“ machen.

Das abwechslungsreiche Programm enthält bekannte und unbekannte Weihnachtsmusik unterschiedlicher Herkunft. Neben traditionellen deutschen Melodien, werden im Programm auch Stücke aus England, Irland, Frankreich und Lateinamerika zu hören sein.

Matthias Schlubeck beherrscht die Nuancen, die ihm das Instrument zur Verfügung stellt, atemberaubend. Mit immenser Musikalität, großer Ausdruckskraft und unbändiger Spielfreude ist er ein beredter Botschafter der Panflöte. In Eva Beneke hat er eine hochmusikalische Partnerin an der Gitarre gefunden, welche sich nicht nur im Bereich der Klassischen Gitarre bewegt, sondern auch im Jazz und in der Improvisation viele Erfahrungen aufweisen kann.

Karten für das von der BWT-Brilon Kultour präsentierten und von der Firma Oventrop unterstützten Kerzenkonzert sind noch im Vorverkauf für 14 Euro (Erwachsene) und 9 Euro (Schüler) bei den Briloner Buchhandlungen Prange und Podszun sowie bei der BWT Brilon (Tel.: 02961/9699-0 oder per E-Mail [email protected]).

