Olsberg im Dezember 2019: Endlich wieder Weihnachtsmarkt

olsberg-totallokal: Im vergangenen Jahr organisierte die Fachwelt Olsberg zur Einweihung des neuen Kreisverkehrs an der Bahnhof- / Hüttenstraße ziemlich spontan einen Glühwein- und Waffelstand, um zumindest gebührend und der Vorweihnachtszeit entsprechend mit einem wärmenden Heißgetränk auf die Kreisel-Eröffnung anzustoßen. Ergänzt wurde das kleine, aber feine Angebot schließlich durch einen Streetfood-Wagen, der die hungrigen Passanten mit dreierlei köstlichen Reibeplätzchen-Varianten versorgte. Trotz des eher mäßigen Wetters gab es hier von Seiten der Einwohner sehr viel Zuspruch für die Aktion und der Wunsch war aufgekommen, nach langer Zeit der Abstinenz doch nochmal einen „richtigen“ Weihnachtsmarkt in Olsberg auf die Beine zu stellen.

In diesem Jahr ist es nun endlich soweit und die Initiatoren planen und überlegen seit Monaten, wie dieses Mammut-Projekt am besten zu realisieren ist. Dabei wurde schnell klar, dass der Weihnachtsmarkt mit dem alljährlichen Glühweinstand des Teutonen-Stammtisches verbunden werden soll. Dieser erfreut sich bereits seit mehreren Jahren großer Beliebtheit und ist im Olsberger Terminkalender zu einer festen Größe geworden. War er in den Vorjahren noch eine reine „Abendveranstaltung”, werden die Öffnungszeiten in diesem Jahr deutlich ausgebaut. Dementsprechend startet der Getränke- und Würstchenverkauf im Teutonenzelt neben dem Gasthof zur Post am Samstag schon um 12.00 Uhr und geht – wie üblich – bis spät in die Nacht. Am Sonntag geht es dann von 12.00 bis 16.30 Uhr fröhlich weiter.

Quelle: Stadt Olsberg