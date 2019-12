Die Sparkasse Hochsauerland überrascht auch im kommenden Jahr mit tollen Aktionen im Traumland

Los geht es mit der Geschichte der ”Heiligen Drei Könige”

brilon-totallokal: Los geht es am 4. Januar 2020 von 9 bis 12 Uhr mit der Geschichte der ”Heiligen Drei Könige”. Sie wird erzählt mit Hilfe eines Kamishibai-Theaters. Diese Form der Geschichtenerzählung ist vielen Kindern bereits aus dem Kindergarten bekannt und erfreut sich großer Beliebtheit.

Im Laufe des Jahres bieten wir jeweils am 1. Samstag im Monat ein abwechslungsreiches Programm an. Kinder die gern basteln, Spaß an Bewegung haben, Musik mögen und Instrumente kennenlernen möchten, gerne backen oder ihre künstlerischen Fähigkeiten ausprobieren möchten….sind hier genau richtig.

Die Anmeldungen finden jeweils direkt vor Ort statt. Das aktuelle Programm ist auf der Homepage der Sparkasse zu finden.

Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um das Traumland ist Anne Nübold. Sie ist vormittags unter der Telefonnummer 02961-793178 oder per Mail an [email protected] zu erreichen. Die Anmeldungen finden jeweils direkt vor Ort statt.

Quelle: Anne Nübold, Sparkasse Hochsauerland

