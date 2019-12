Weihnachts- und Neujahrsgruß von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ein Symptom unserer schnelllebigen Zeit scheint mir die Ungeduld zu sein, Ungeduld mit anderen und mit sich selbst. Ungeduld birgt die Gefahr des vorschnellen Handelns, der unausgereiften Entscheidung und zurückgehender Bereitschaft zum Kompromiss. Geduld ist eigentlich das Geheimnis der Natur, die sich bereitwillig dem Wechsel der Jahreszeiten hingibt. Doch selbst die Natur scheint am Ende zu sein mit ihrer Geduld für das menschliche Handeln.

Die Verlangsamung und die Besinnlichkeit des Weihnachtsfestes wollen uns zurückführen zur Tugend der Geduld. Menschwerdung braucht Geduld und lässt sich nicht erzwingen. Geduld im Miteinander ist auch Ausdruck für Respekt, Anstand und Verständnis. Wenn wir die Weihnachtsbotschaft ernst nehmen, hinterfragen wir uns in Bezug auf den Umgang mit anderen und mit uns selbst und nehmen das auch mit in unseren Alltag.

In diesem Jahr wende ich mich mit meinen Weihnachtsgrüßen ausschließlich via Internetseite, soziale Medien und Printmedien an Sie. Per Post werden in diesem Jahr keine Weihnachtsgrüße versendet. Die guten Wünsche sind deshalb nicht weniger herzlich, geben aber eingesparte Mittel frei, die ich gemeinnützigen Zwecken und damit dem Ehrenamt in Stadt und Dörfern zukommen lassen kann. In diesem Jahr werde ich 500 € an den Verein Kunterbunt e.V. spenden.

Weihnachten ist auch das Fest der Familie. Genießen Sie die gemeinsame Zeit an den Feiertagen, die Raum für Ruhe und Austausch bietet. Denken wir auch an diejenigen, die das Weihnachtsfest allein zu Hause, im Krankenhaus oder einer Senioreneinrichtung verbringen, wohlwissend, dass sich Einsamkeit gerade in diesen gefühlsbetonten und erinnerungsintensiven Tagen besonders schwer anfühlt.

Gesegnete Weihnachten und alles Gute für das Jahr 2020!

Das kommende Jahr mit dem 800jährigen Jubiläum der Gründung der Stadt Brilon ist ein ganz besonderes für uns. Nehmen wir gemeinsam die daraus erwachsenden Chancen wahr. Damit sind nicht nur die wirtschaftlichen und touristischen Mehrwerte gemeint, sondern vor allem die sich uns bietende Riesenchance, sich gemeinsam der lokalen Identität zu vergewissern und gemeinsam die großen Herausforderungen des kommenden Jahres zu bewältigen.

Ihr Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon