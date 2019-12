Eisige Kunst und Silvester-Party – Jahreswechsel im Winterdorf erleben

Auch nach Weihnachten geht es im Winterberger Winterdorf weiter

Winterberg. Nicht nur die Gäste tummelten sich in den vergangenen zwei Wochen im Winterberger Winterdorf, sondern auch viele Einheimische ließen sich trotz des Wetters von der heimeligen Atmosphäre auf Weihnachten einstimmen. Kaum ist das Weihnachtsfest vorbei, geht es für die Organisatoren der Veranstaltungen in Winterberg GmbH mit dem nächsten Fest – Silvester – weiter. Darüber hinaus gibt es weitere gute Nachrichten: Auch zwischen den Jahren ist das Winterdorf jeden Tag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Zudem wird am Freitag, 27. Dezember, erneut Eisbildhauer Joachim Knorra um 15 Uhr mit seiner Kunst die Besucher des Winterdorfes verzaubern. Die Silvester-Party darf natürlich nicht fehlen.

Jahreswechsel im Winterdorf erleben – DJ Volker Schneider sorgt für stimmungsvollen Abend

Wer noch nicht weiß, wie er am besten ins neue Jahr startet, ist am 31. Dezember ebenfalls im Winterdorf genau richtig. Ab 20 Uhr sorgt DJ Volker für Silvester- und Party-Laune auf dem Marktplatz. Schon mehrmals feierten viele Gäste im Winterdorf Silvester und stießen bester Laune sicher nicht nur an Mitternacht an. Bestehen bleibt auch nach Weihnachten der Spaß für die Kleinen. Das Kinder-Karussell und die „Sparkassen EisArena“ sind jeden Tag geöffnet und sorgen für Spaß und strahlende Kinderaugen. Gebummelt werden darf weiter durch das Hüttendorf mit den 20 Hütten. Bis zum 5. Januar lockt das Winterdorf noch in die Untere Pforte. Der Besuch lohnt sich definitiv. Alleine, zu zweit, mit der Familie oder unter Arbeitskollegen, die das Jahr ausklingen lassen wollen – alle können Kakao, Glühwein und kulinarische Köstlichkeiten genießen.

Fakten-Box

• Die Kernöffnungszeiten sind außerhalb der Ferien täglich von 14 bis 20 Uhr, in den Ferien täglich von 11 bis 20 Uhr sowie am 1. Januar von 14 bis 20 Uhr

• Weitere Infos gibt es zudem im Internet unter www.winterberger-winterdorf.de sowie bei Facebook unter der Adresse www.facebook.com/WinterbergerWinterdorf

• Das komplette Programm finden Interessierte auf der Winterdorf-Webseite sowie im Flyer, der unter anderem in den Tourist-Informationen kostenlos erhältlich ist

• Weitere Infos und Anfragen über die Mailadresse [email protected]

Quelle: Ralf Hermann / Textzeit

