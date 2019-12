11. Almer Männerfrühstück am 15.01. 2020

Über die Grenzen von Alme schon bekannt und beliebt ist das Männerfrühstück, das wieder von der ALME AG organisiert wird.

brilon-totallokal: Das erste Frühstück in 2020 findet am Mittwoch, 15. Januar 2020 ab 09:00 Uhr im Hotel Restaurant Eulenhof in Alme statt. Wie auch bei den bisherigen Frühstücksterminen sind alle Männer eingeladen, die Zeit und Lust haben, in unterhaltsamer Runde gemeinsam gemütlich zu frühstücken. Bei Bedarf kann auch eine Fahrgelegenheit organisiert werden, dies ist dann ggfls. bei der Anmeldung anzugeben.

Da schon die ersten Anmeldungen eingegangen sind, wird eine baldige Anmeldung empfohlen im Eulenhof unter 02964/202 oder bei Wolfgang Kraft (Alme AG) 02964/529 oder [email protected] Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze ist begrenzt.

Quelle: Wolfgang Kraft – ALME AG

