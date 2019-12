Epiphaniasvesper im Rathausfoyer

brilon-totallokal: 2020 ist für Brilon das Jubiläumjahr „800 Jahre Stadt Brilon“. Zahlreiche Veranstaltungen laden zu einer Zeitreise durch die Jahrhunderte ein. Der Januar steht thematisch unter dem Motto der Stadtgründung und Blütezeit der Hanse im 13. Jahrhundert.

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt zu einem besonderen Gottesdienst in das Foyer des Rathauses ein. Die Errichtung des Gebäudes geht auf das Jahr 1250 zurück und diente in der Zeit der Hanse den Kaufleuten als Gildehaus.

Am 5. Januar wird dort um 18.00 Uhr eine Vesper zum Fest „Epiphanias“ (Tag der Erscheinung des Herrn – Dreikönigstag) gefeiert. Pfr. Müller, Vikarin Jäkel und Mitglieder des Kammerchores der neuen Chorwerkstatt unter der Leitung von Susanne Lamotte gestalten diese besondere Form des Abendgottesdienstes mit den liturgischen Gesängen und Psalmgebeten aus der frühen Zeit, in der es noch keine konfessionelle Spaltung gab und mit Liedern aus Taizé, einem Ort in Burgund, Frankreich. Dort ist das geistliche Zentrum des dort 1944 gegründeten zunächst evangelischen Männerordens. Inzwischen ist er zu einem weltweiten ökumenischen Netzwerk geworden. Die geistlichen Lieder von Taizé erfreuen sich an vielen Orten großer Beliebtheit.

