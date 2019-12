„Musical Highlights“ kommt wieder nach Arnsberg und Olsberg

„Musical Highlights“ – Große Gefühle –tolle Stimmen –beste Unterhaltung

brilon-totallokal: Die unterhaltsame und temporeiche Show, die seit mehreren Jahren die Musikbegeisterten gleich nach der Jahreswende begeistert, ist für viele ein Fixtermin.

Mittwoch, 5. Februar2020, 20Uhr / Arnsberg –Sauerlandtheater

Sonntag, 9. Februar 2020, 18 Uhr / Olsberg -Konzerthalle

Immer wieder begeistert die Show mit einem neuen Programm und überzeugenden Interpreten.Für viele Besucher, Medienvertreter und Fans ist sie seit Jahren bundesweit die Nr. 1. Es geht kaum besser! Das jedenfalls ist der Eindruck, wenn man die Kritiken des Publikums und der Medien nach den Touren der letzten Jahre sieht.

„Ein gigantischer Abend“ (Gelnhauser Neue Zeitung), „Es stimmte alles“ (Badische Neue Nachrichten), „Höhepunkte im Minutentakt“ (Die Glocke), „Eine Galavorstellung der Extraklasse“ (Rheinpfalz), „Perfektion bis ins Kleinste“ (Borkener Zeitung), „Eine beeindruckende Show“ (Westfälische Nachrichten), „Interpreten vom Publikum begeistert gefeiert“ (Gießener Allgemeine Zeitung) sind nur einige wenige Schlagzeilen von unzähligen positiven Kritiken, die deutlich machen, warum die einzigartige Musical-Show „Musical Highlights“ seit vielen Jahren immer mehr Besucher begeistert und sich dabei deutlich von vielen anderen Tour-Produktionen positiv unterscheidet.

Und das soll auch bei der Tour 2020 so sein. Dafür hat man hat sich mit weiteren Original-Interpreten verstärkt. „Musical Highlights“ setzt auf die Stärken der Künstler und eine Programmauswahl, die den Abend zu einem echten Erlebnis für jeden Musicalliebhaber werden lässt. Es werden nur die Highlights geboten, für die man sonst viele und auch kostenaufwändige Reisen in die unterschiedlichsten Musicalstädte unternehmen muss. Das Musical kommt also mit „Musical Highlights“ zu den Musikfreunden –dies macht neben der Qualität der Show den Erfolg aus.

Exzellente Sängerinnen und Sänger wie u.a. Sabine Neibersch, Venera Jakupov, Lara Grünfeld, Marilyne Bäjen, Kevin Weatherspoon, Jeffrey Italiaander und Mark Forbes, mit Erfolgen auf den großen Musical-Bühnen, begeistern in einer fast dreistündigen, furiosen Gala mit ihrem faszinierenden Streifzug durch die Welt des Musicals. Unterstützt werden Sie dabei von modernster LED-Technik und schwungvollen Choreografien. Informationen zur Show, zu den Interpreten und zahlreiche Medienberichte sind auf der Homepage der Produktion „musical-highlights.com“ zu finden.

Für das neue Programm „Musical Highlights Vol. 13“ zeichnen Hans Christian Petzold (musikalischer Leiter) und Saskia Kiselova (Choreografie) verantwortlich. Hans Christian Petzold arbeitete zuletzt als Musikalischer Leiter in den Musicals „Wahnsinn“, „Mamma Mia“, „Dirty Dancing“ und der „Rocky Horror Show“. Saskia ist eine viel gefragte Choreografin für Bühne, Film und Fernsehen und arbeitete u.a. für die STAGE Entertainment in Hamburg und das ZDF.

Wer Musicals mit seinen unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtungen mag ist bei „Musical Highlights“ genau richtig und kann sich auf einen unterhaltsamen und schwungvollen Abend mit tollen Stimmen, bekannten Musical-Songs und „Stars zum Anfassen“ freuen.

Tickets zum Preis von 43,90 bis 59,90 inkl. aller Gebühren sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Hotline 0180-6050400 (29 ct. pro Anruf aus den Festnetzen, max. 60 ct. pro Anruf aus den Mobilfunknetzen) oder unter www.musical-highlights.com erhältlich. Die Abendkasse wird eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn für Kurzentschlossene geöffnet sein.

