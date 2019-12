„Weiber“ aufgepasst: Kartenvorverkauf für das Rösenbecker Weiberfrühstück am 12. Januar

Weihnachten ist vorbei, jetzt liegt der Fokus voll auf 2020. Und da wartet bereits im Januar ein Termin, den sich die Frauen im Kalender dick und fett ankreuzen sollten: Vorverkaufsstart für das Rösenbecker Weiberfrühstück

brilon-totallokal: Am Sonntag, 12. Januar, findet von 11:00 bis 12:30 Uhr im Rösenbecker Pfarrheim (Altenfilsstraße) der Kartenvorverkauf für das Weiberfrühstück in Rösenbeck statt.

Für 14,99 Euro sind die Weiber mit dabei: Neben dem Welcome-Drink warten wieder das große, reichhaltige Buffet und ein buntes Programm, bei dem wie gewohnt sicher kein Frauenauge trocken bleiben wird, auf der Feiervolk.

Kostenloser Shuttle-Service für Hin- und Rückfahrt

Wie immer ist darin auch der kostenlose Shuttle-Service enthalten, der für die Hin- und/oder Rückfahrt genutzt werden kann. Beim Kartenvorverkauf kann dieser sofort mitgebucht werden. „Wir möchten, dass die Frauen bei uns feiern und sich keine Gedanken darüber machen müssen, wie sie hin und zurück kommen“, so Christiane Rösen vom Karnevalsgremium. Und weiter: „Der Shuttle-Service holt die Damen aus ihren Heimatorten ab und bringt sie auch wieder sicher dorthin zurück.“

Das Original in Sachen Weiberfrühstück

Wie gewohnt lädt der Schützenverein Rösenbeck in Zusammenarbeit mit dem Karnevalsgremium am Weiberfastnachts-Donnerstag (20. Februar 2020) zum Original in Sachen Weiberfrühstück ein. 2020 findet die bereits 18. Auflage statt. Die Schützenhalle ist dann ab 09:31 Uhr wieder fest in Frauenhand. Männer dürfen natürlich auch rein, werden aber standesgemäß im Käfig gehalten. Wie immer gilt: Füttern und Anfassen nur auf eigene Gefahr.

