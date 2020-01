22. Konzert in Bontkirchen begeistert Zuhörer

Adventskonzert des Musikverein Bontkirchen zeigt zum Saisonabschluss viele Facetten

brilon-totallokal: Mit dem Graf Zeppelin Marsch von Carl Teilke eröffnete der Musikverein Bontkirchen unter der Leitung von Dirigent Thomas Pack sein 22. Konzert zu Beginn der Vorweihnachtszeit. Klassisch wurde mit „Besuch bei Offenbach“ dem Komponisten Jacques Offenbach gedacht, der in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden wäre. Ein Querschnitt aus seinen berühmtesten Werken führte die Zuhörer in diese Zeitepoche.

Es folgte „La Storia“ – eine spannende Komposition im Filmmusikstil. Für Freunde der Blas- und Marschmusik führte das 42-köpfige Orchester die „Heublumen Polka“ und den Galoppmarsch aus dem Ballett „Das Schweizer Michmädchen“ auf.

Männergesangverein und Nachwuchsorchester

Der Männergesangverein Cäcilia Bontkirchen unter der Leitung von Wilfried Gerling sorgte nach einer kurzen Pause mit „Im Dorf, wo ich geboren bin“ und „Auf das Leben“ mit zwei bekannten Hits der Band „Die Dorfrocker“ für stimmungsvolle Unterhaltung im volkstümlichen Party-Rock Stil.

Fest im Programm integriert ist ebenso der Auftritt des Nachwuchs- und Jugendorchesters unter der Leitung von Lukas Pack. Nach einem klassischen Start mit „A Mozart Mix“ folgte ein irischer Traum („Irish Dream“) aus sanften und verträumten Melodien sowie markanten Themen, welche die irischen Gegebenheiten widerspiegelten.

„Songs from the Lion King“, ein Arrangement mit bekannten Stücken aus dem gleichnamigen Film und Musical, war das nächste Stück. Die Zuhörer forderten mit langanhaltendem Applaus eine Zugabe. Diesen Wunsch erfüllten die jungen Musiker mit Themen von „Games of Thrones“, einem weltbekannten Blockbuster, beeindruckend und gerne.

Nach diesen hervorragenden Vorträgen der Jugend war das große Orchester wieder an der Reihe. Bei der modernen Ouvertüre „Jump and Joy“ – Freudensprünge – begeisterte der junge Noah Pack mit seinen gefühlvollen Flügelhorn-Soli, ebenso wie bei der Aufführung von „Unchained Melody“. Themen aus dem bekannten Kinofilm ‚Ghost – Nachricht von Sam‘.

Die weite, musikalische Bandbreite des Konzerts erfuhren die Gäste bei dem Medley „Coldplay Classics“, die Band, welche nach wie vor eine feste Größe in der zeitgenössischen Popmusikszene ist. Rockig endete das abwechslungsreiche Programm. Ein Tribut an den Sänger und Bandleader John Bon Jovi brachte die Schützenhalle zum Beben. Nicht nur die Musiker, auch die Zuhörer gaben ihr Bestes und klatschten bekannte Passagen rhythmisch mit.

Stehende Ovationen honorierten die Leistungen des Orchesters, das sich gerne mit dem Medley „Winter Wonderland“ als Zugabe bedankte. Die Klänge der bekannten Weihnachtslieder „Winter Wonderland“, „Winter in Canada“ oder „Sleigh ride“ nahmen alle Anwesenden zurück in die sinnliche vorweihnachtliche Zeit.

So schloss sich der musikalische Bogen des Konzertnachmittags. Im Anschluss wurde traditionell das reichhaltige Kuchenbuffet eröffnet. Bei Kaffee und Kuchen, Schnittchen und kühlen Getränken klang wieder einmal ein bunter und unterhaltsamer Nachmittag in der Bontkirchener Schützenhalle aus.

Quelle: Andrea Erger – Musikverein Bontkirchen 1911 e. V.

