Sauerländer Shantychor, „Duo Olmrausch“ und Kehraus-Party

brilon-totallokal: Winterberg. Das neue Jahr im Winterberger Winterdorf beginnt, wie das alte geendet hat, mit einer Party. Im stimmungsvollen Ambiente konnten die Gäste im Winterdorf in einer wunderbar trockenen und kalten Nacht das neue Jahr auf dem Marktplatz begrüßen. Nun ist der Rest der finalen Woche des Winterdorfs angebrochen. Und geht es musikalisch weiter. Am Samstag, 4. Januar, tritt der Sauerländer Shantychor im Winterdorf auf. Im Anschluss spielt das „Duo Olmrausch“ in der Sauerlandhütte ab 20 Uhr. Stimmung ist dann garantiert. Zum Finale gibt es wieder die fast schon traditionelle Kehraus-Party am 5. Januar ab 18 Uhr. Für die jungen Gäste stehen weiterhin die „Sparkassen EisArena“ und das Kinderkarussell zur Verfügung.

Rund 20 urige Hütten laden wie in den vergangenen zwei Jahren zum Bummeln, Verweilen und Stöbern ein. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des Winterdorfes. Die Besucher-Resonanz ist gut, hat den Gästen besonders in der ersten Ferienhälfte eine gute Alternative zum noch nicht ganz so üppigen Schnee geboten und zeigt uns, dass unser Konzept richtig ist. Jetzt freuen wir uns auf eine erfolgreiche finale Woche“, sagt Jürgen Schäfer, Sprecher der Veranstaltungen in Winterberg GmbH.

• Die Kernöffnungszeiten sind in den Ferien täglich von 11 bis 20 Uhr, am 5. Januar ist der letzte Öffnungstag des Winterdorfs

• Weitere Infos gibt es zudem im Internet unter www.winterberger-winterdorf.de sowie bei Facebook unter der Adresse www.facebook.com/WinterbergerWinterdorf

• Das komplette Programm finden Interessierte auf der Winterdorf-Webseite sowie im Flyer, der unter anderem in den Tourist-Informationen kostenlos erhältlich ist

• Weitere Infos und Anfragen über die Mailadresse [email protected]

