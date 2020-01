Sternsinger von St. Michael aus Gudenhagen sammeln 1.892 Euro für benachteiligte Kinder

Die Sternsinger von St. Michael sind ganz schön stolz, denn das Ergebnis ihres Engagements kann sich wahrlich sehen lassen

Gudenhagen/Petersborn. Die Sternsinger von St. Michael sind ganz schön stolz, denn das Ergebnis ihres Engagements kann sich wahrlich sehen lassen: 1.892 Euro kamen bei ihrer Aktion am Samstag, 04. Jan. zusammen, die für benachteiligte Kinder in aller Welt bestimmt sind. 1 Tag lang waren 16 Mädchen und Jungen unterwegs zu den Menschen. Viele Male hatten sie unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ ihre Lieder gesungen und „20*C+M+B+20“, Christus Mansionem Benedicat, über zahlreiche Türen geschrieben und geklebt. Obwohl das Wetter nicht mitspielte, waren die Kinder am Ende des Tages glücklich über ihre Leistung und freuten sich, soviel Geld für Kinder gesammelt zu haben.

Bundesweit beteiligten sich die Sternsinger in diesem Jahr an der 62. Aktion Dreikönigssingen. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Rund 1,14 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 74.400 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Bildunterschrift: Die Sternsinger mit Propst Dr. Reinhard Richter an der Krippe in der Kirche St. Michael Gudenhagen

Quelle: Bild + Text: Annette Walter / Sternsinger St. Michael Gudenhagen

