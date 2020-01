Briloner Band eröffnet AC/DC Rockspektakel – Tickets im Alme Grill

Der Countdown läuft in einem Monat – am 08.02.2020 – wird es die Band WE SALUTE YOU in der Gemeindehalle in Brilon-Alme krachen lassen

brilon-totallokal: Die AC/DC Tribute-Band setzt mit bis zu 21 Kanonen für die Salutschüsse, einer überdimensionalen und originalgetreuen Hells Bell, einer beeindruckenden Marshall-Verstärker-Wand und einer gigantischen Licht- und Tonanlage weltweit neue Maßstäbe.

Die Veranstalter haben nun die Vorband für das Rockspektakel ausgewählt. Das Rennen haben ONE TAPE aus Brilon gemacht. Die vierköpfige Band bietet Alternative Rock. 2019 erschien das Debütalbum “raus” bei Langstrumpf/Cargo Records. Die junge Band hat bereits über 120 Konzerte gespielt. Im letzten Jahr konnte sie sich auch beim Nachwuchsbandfestival „SchoolJam“ gegen 1200 andere Bands durchsetzen und fuhr zum Finale des Wettbewerbs bei der Musikmesse Frankfurt.

In Alme wurde für das Konzert eine Vorverkaufsstelle eingerichtet: Die günstigsten Tickets für das Rockspektakel sind beim Alme-Grill in Brilon-Alme erhältlich. Reguläre Tickets kosten hier 25 Euro. Außerdem gibt es vergünstigte Gruppentickets: Das Highway-to-Hell-Ticket gilt für 5 Personen und kostet 100 Euro. Gruppentickets gibt es auch über die Websites der lokalen Veranstalter: www.lautstrom.de und www.kemmerling-konzerte.de/.

Bundesweit sind Tickets bei allen EVENTIM-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Über WE SALUTE YOU:

Vier der fünf Musiker von WE SALUTE YOU waren bis 2017 Mitglieder der AC/DC Show BAROCK. Darunter der Leadsänger Grant Foster aus London und junge Gitarrenvirtuose Nick Young. Nach einigen Jahren in denen man mit BAROCK kreuz und quer durch Europa reiste, wurde man sich einig: Ein Show Format mit angestellten Musikern passt nicht zur Charakteristik einer echten Rockband. Daher verwirklichten die Freunde ihre eigenen Vorstellungen von einem beeindruckenden AC/DC Konzerterlebnis.

Bereits die Premiere von WE SALUTE YOU im Dezember 2017 war ausverkauft und inzwischen gastierte die Band bereits in der legendären Frankfurter Jahrhunderthalle, in der AC/DC früher selbst auftrat. Der Erfolg der Band blieb nicht unbemerkt und so bekundeten viele Konzertveranstalter ihr Interesse an einer Zusammenarbeit, aber auch hier geht WE SALUTE YOU eigene Wege.

Neben wenigen ausgesuchten namhaften Konzerthallen, spielt die Band am liebsten in großen Hallen in ländlichen Gebieten, denn dort fühlen sich Konzerte noch nach Rock’n’Roll an! Aber auch unter musikalischen Aspekten lassen die fünf Jungs keine Zweifel offen, denn Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Sound und der Performance ihrer Idole. Somit wird jeder Aufritt der Band zu einem unvergesslichen Konzert Highlight, insbesondere für eingeschworene AC/DC Fans!

Mehr Infos unter www.wesaluteyou.rocks

Quelle: Konzert- & Eventagentur Gisbert Kemmerling

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon