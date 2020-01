Briloner Sternsinger sammeln über 17.500 Euro für Kinder in Not

130 Königinnen und Könige klingelten an den Türen und brachten den Segen

brilon-totallokal: Schon um 8.30 Uhr herrschte am Sonntag dichtes Gedränge im katholischen Pfarrzentrum. Über 130 Königinnen und Könige hatten sich zur Sternsingeraktion in der Briloner Kernstadt versammelt. Nach der Aussendungsfeier mit Propst Dr. Reinhard Richter zogen 40 Gruppen in die Briloner Straßen aus und schrieben den Segensspruch an unzählige Türen. Das Kreidezeichen „C+M+B“ steht dabei für den Segen „Christus mansionem benedicat“ – Christus segne dieses Haus.

Die Sternsinger sammelten in der Briloner Kernstadt über 17.500 Euro und erzielten damit ein Rekordergebnis. Noch nie spendeten die Briloner so viel Geld bei der Sternsingeraktion wie in diesem Jahr. Die Spenden gehen zur Hälfte an die Projekte der bundesweiten Sternsingeraktion, bei der in diesem Jahr der Libanon als Beispielland im Fokus steht.

Nach einem gemeinsamen Frühstück im Vorfeld der Sternsingeraktion informierten sich die kleinen und großen Könige über die schwierigen Lebensverhältnisse von Kindern in dem ehemaligen Bürgerkriegsland, das gleichzeitig auch Zufluchtsort für viele Menschen aus Syrien ist. „Frieden! Im Libanon und weltweit“ – diese deutliche Botschaft soll von der Aktion Dreikönigssingen ausgehen.

Passend dazu falteten die Briloner Sternsinger individuelle Friedenstauben und beschrifteten sie mit ihren Friedenswünschen. Die Spenden der Aktion Dreikönigssingen kommen benachteiligten Kindern und Jugendlichen im Libanon und über 100 weiteren Ländern zugute. Die andere Hälfte der Spenden ist für den Verein „Kinder in Rio e.V.“ bestimmt, der durch die katholische Kirche in Brilon regelmäßig Unterstützung erfährt. Die Arbeit des Vereins in Brasilien wurde beim Sternsingerfrühstück durch den Scharfenberger Heiko Schluer vorgestellt, der sich seit vielen Jahren ehrenamtlich engagiert.

Ebenso schnell wie die Sammeldosen füllten sich die Taschen der Sternsinger mit zahlreichen Süßigkeiten, Obst und Keksen. Auch hier bewiesen die Könige ihr großes Herz und spendeten einen Teil für hilfsbedürftige Menschen. Der bereitgestellte Einkaufswagen füllte sich schnell mit zahlreichen Leckereien, die nun vom Briloner Caritas-Warenkorb an bedürftige Familien weitergegeben werden. Zum Abschluss des Tages trafen sich alle Sternsinger zu einem gemeinsamen Abendessen im Pfarrzentrum, das wieder die Sparkasse Hochsauerland ermöglichte.

Das ehrenamtliche Vorbereitungsteam bedankt sich bei allen Sternsingern für den großen Einsatz. Es wird um Verständnis gebeten falls trotz sorgfältiger Planung einzelne Häuser nicht besucht wurden. Für diesem Fall können die gesegneten Aufkleber im Pfarrbüro (Propst-Meyer-Str. 5) zu den Öffnungszeiten abgeholt werden, Spenden werden ebenfalls noch entgegen genommen.

Rückgabe der Kostüme am 11. Januar

Das Vorbereitungsteam bedankt sich für den großen Einsatz und bittet um die Rückgabe der ausgeliehenen Kostüme und Kronen. Diese werden wie angekündigt am Samstag, 11. Januar in der Zeit von 10.30 bis 12.00 Uhr im katholischen Pfarrzentrum entgegengenommen.

Bild: „Segen bringen, Segen sein“ – Getreu ihrem Motto waren über 130 Sternsinger in der Briloner Kernstadt unterwegs und sammelten Spenden in Rekordhöhe. Beatrix Wiese (links), Jan Hilkenbach (rechts) und viele andere organisierten die Sternsingeraktion in Brilon

Quelle: Jan Hilkenbach

