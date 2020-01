Rustikarl rocken für den guten Zweck

brilon-totallokal: Für die Übergabe der Spenden aus der Aktion „mein Freund ist ein Weihnachtsspender“ haben sich die Mitglieder der Briloner Rockband Rustikarl als Ort das Tierheim ausgewählt. An den Weihnachtstagen haben die Bandmitglieder Spenden in Höhe von insgesamt 2.330 € u.a. in Briloner Kneipen eingesammelt. Der Spendenerlös ging so zu gleichen Teilen von jeweils 1.165 € an das Familienzentrum Leuchtturm und das Tierheim in Brilon.

Zeitpunkt der Übergabe ist die Veröffentlichung der neuen Rustikarl Single „Die Droge Musik“, die ab sofort auf allen Musikplattformen zu finden ist.

Für das Jahr 2020 plant die Band die Veröffentlichung ihres zweiten Albums. In Brilon ist die Band wieder am 25.01. auf dem 100-jährigen Jubiläum des SV 20 Brilon für einen Kursauftritt live zu erleben.

Im Bild: Lena Becker (Tierheim Brilon) und Michaela Kuse (Familienzentrum Leuchtturm mit Björn, Christian und Kai von Rustikarl

Quelle: Rustikarl, Brilon