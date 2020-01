VHS-Tagesfahrt nach Essen: Folkwang und Red-Dot-Design-Museum

Die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg bietet im März 2020 eine Tagesfahrt nach Essen ins Folkwang-Museum sowie in das renommierte Red-Dot-Design-Museum an.

brilon-totallokal: Das Folkwang-Museum Essen bietet in seinen aktuellen Sonderausstellungen “Der montierte Mensch” und “Science Fiction und Popkultur” besondere Einblicke in die künstlerische Verknüpfung von Mensch und Maschine. In der phantastischen Imagination von Zukunft spiegeln sich historische wie aktuelle Vorstellungen von Mensch und Technik wider. Thema ist unter anderem die künstlerische Auseinandersetzung mit den prägenden Entwicklungen der letzten 150 Jahre.

Nach einer Führung durch die Ausstellung bleibt den Teilnehmenden hier genügend Zeit für eigene Erkundungen und eine Mittagspause im angeschlossenen Restaurant.

Am frühen Nachmittag folgt im Red-Dot-Design-Museum im ehemaligen Kesselhaus der Zeche Zollverein die Auseinandersetzung mit aktuellem Gegenwarts-Design. Dort erleben die Teilnehmenden künstlerisch gestaltete Alltagsgegenstände verschiedener Designer, welche mit dem Red-Dot-Design-Award ausgezeichnet wurden. Die außergewöhnliche Ausstellung zeigt auf spannende Weise die künstlerische Verknüpfung von Funktionalität und Design auf.

Nach einer Führung bleibt ausreichend Zeit für eigene Erkundungen oder eine gemütliche Kaffeepause in der nahegelegenen Kokerei. Anschließend folgt die gemeinsame Heimfahrt in den Hochsauerlandkreis.

Die Tagesfahrt findet am Donnerstag, den 12. März, statt. Weitere Informationen sowie Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon