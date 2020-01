„Farbige Weltreise!“: Neue Ausstellung im Café Sonnenblick des Josefsheims

Aktuell ist im Café Sonnenblick im Josefsheim Bigge eine neue Ausstellung zu sehen. Sie trägt den Titel „Farbige Weltreise!“

brilon-totallokal: Die Werke stammen von Sarah Schmieding. Die 27-Jährige ist Hobbymalerin, kommt gebürtig aus Warstein und wohnt zusammen mit ihrem Freund in Olsberg.

Schon in ihrer Kindheit hat Sarah Schmieding gerne gemalt und war kreativ. Seit einem Jahr hat sie diese Kreativität wieder entdeckt und zahlreiche Bilder gestaltet. Sie sind mit der „Pouringtechnik“ entstanden. Dabei wird Acrylfarbe in verschiedenen Farbtönen auf eine Leinwand gegossen. So sind farbenfrohe und experimentelle Muster entstanden, die durch ihre Individualität extrem faszinieren. „Mit meinen Bildern möchte ich die Schönheit der Welt zum Ausdruck bringen“, sagt sie.

Auf großer Weltreise

Genau das hat auch einen besonderen Grund: Sarah Schmieding hat sich zum Ende des Jahres 2019 auf eine Weltreise begeben. Dabei wird sie von Mittelamerika bis Costa Rica, weiter über Argentinien bis nach Australien reisen. „Meine Bilder symbolisieren einen neuen, mutigen Lebensabschnitt, mit dem ich auch andere Menschen inspirieren möchte, den eigenen Wünschen und Träumen nachzugehen“, erzählt sie.

„Wir wünschen ihr viel Glück und alles Gute für ihre Reise“, so Melanie Vogel, Kunsttherapeutin im Josefsheim. Und weiter: „Wir freuen uns, dass Sarah Schmieding ihre Werke hier bei uns präsentiert.“ Das Café Sonnenblick bietet Künstlern aus der Region die Möglichkeit, ihre Werke auszustellen. Nicht nur die Mitarbeiter und Bewohner des Josefsheim können die Kunstwerke bestaunen, sondern auch Besucher und Gäste des Cafés, das sich direkt am Haupteingang des Josefsheims befindet.

Willkommen im Café Sonnenblick

Das Café ist von montags bis freitags von 07:00 bis 08:00 und 09:00 bis 18:00 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. „Kommen Sie einfach auf eine Kaffeespezialität, ein Getränke aus unserer JOSEFS Brauerei oder ein Stück Kuchen vorbei uns schauen Sie sich die Ausstellung selbst an – es lohnt sich“, verspricht Melanie Vogel.

Sie möchten auch ausstellen?

Sie sind Künstler und möchten Ihre Werke selbst gerne einmal ausstellen? Dann melden Sie sich einfach bei Melanie Vogel per E-Mail an [email protected] – vielleicht sind dann bald auch Ihre Werke im Café Sonnenblick zu sehen.

Bild (Foto: Josefsheim Bigge / Andreas Kemper): Die „Farbige Weltreise“ von Sarah Schmieding ist aktuell an den Wänden des Cafés Sonnenblick zu sehen und wird bis voraussichtlich Ende März dort hängen.

