Missionarin auf Zeit – Sodalität lädt zu Vortrag ein

Ein Jahr als Missionarin auf Zeit in Indonesien

brilon-totallokal: Ein Jahr weit weg von Hause, um in einem anderen Land jeden Tag zu beten? Falsch gedacht! Laura Reermann erzählt von ihrem einjährigen Freiwilligendienst auf der indonesischen Insel Nias, wo die Brilonerin in einem Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche mit körperlichen und geistigen Behinderungen geholfen hat.

Um über die Eindrücke und Begegnung mit einer fremden Kultur und ihren Erlebnissen in Nias zu berichten lädt die Marianische Sodalität alle Interessierten am 26. Januar um 17 Uhr ins Sodalenzimmer in der Heinrich-Lübke-Schule ein. Besonders willkommen sind Jugendliche und junge Erwachsene, die sich auf Ihre Zeit nach dem Abitur bzw. der Schule vorbereiten und einen Erfahrungsaustausch suchen.

Quelle: Stephan Jätzel – Marianische Sodalität

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon