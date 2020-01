Musikverein Madfeld überzeugt mit “TOP” Konzertprogramm

Auch in diesem Jahr fanden zahlreiche Besucher, am 21. Dezember, den Weg in die festlich geschmückte Madfelder Schützenhalle, um dort dem traditionellen Jahreskonzert des Musikvereins Madfeld zu lauschen.

brilon-totallokal: Madfeld. Den Auftakt des Konzertabends machte, wie bereits im vergangenen Jahr, das Jugendorchester unter der Leitung von Mario Hecker. Mit insgesamt sechs Musikstücken, unter anderem „Final Countdown“ und „Ghostbusters“, konnte der Nachwuchs des Vereins präsentieren, was er bereits zu leisten im Stande ist.

Im Anschluss an den Auftritt des Jugendorchesters begann das Konzert des großen Orchesters, unter der Leitung von Willy Finger, mit dem Fehrbelliner Reitermarsch, bevor die Zuhörer bei „Gullivers Reisen“ in vier Sätzen in das Reich der Riesen, Zwerge, schwimmenden Inseln und der Pferde entführt wurden. Für weihnachtliche Stimmung sorgte Irving Berlins „White Christmas“.

Eine musikalische Reise durch Afrika bot sich mit dem Stück „Jambo Afrika“. Die gelungene Mischung aus afrikanischen Rhythmen, Melodien und Gesängen, wurde mit begeistertem Applaus des Publikums belohnt. Anschließend erwarteten den Zuhörer wieder heimische Klänge mit der Polka „Blasmusik macht Freude“.

Mit einem Medley aus den bekannten und beliebten Melodien des Films „König der Löwen“ fand der erste Teil des Konzertprogramms einen stimmungsvollen Abschluss.

Nach der Pause wurde dann der zweite Teil des Konzerts mit dem Militärmarsch Laridah eröffnet. Mit dem „Csardas“ einem Solo für zwei Klarinetten, stellten Louisa Hecker und Hans-Jürgen Hecker ihr musikalisches Können und eine hohe Fingerfertigkeit unter Beweis. Hierfür ernteten sie nicht nur den Applaus der Zuhörer sondern auch des gesamten Orchesters.

Auch in diesem Jahr konnten wieder einige Musiker für ihre langjährige Tätigkeit im Musikverein Madfeld geehrt werden: Christoph Berlinger (25 Jahre), Gerd Berlinger, Mario Hecker (je 30 Jahre) und Hans-Jürgen Hecker (50 Jahre).

An dieser Stelle nutzte die erste Vorsitzende des Vereins, Kristin Finger, zudem die Gelegenheit, Willy Finger für die Leitung des Blasorchesters, Mario Hecker für die Leitung des Jugendorchesters und Ansger Volke für die Leitung der Tanzmusik zu danken. Im Anschluss an die Ehrungen ging es dann mit „Moment for Morricone“, mit den Filmmusiken der bekannten Western „Spiel mir das Lied vom Tod“ und „Zwei glorreiche Halunken“ weiter, bevor die 90er Jahre mit den „Super Hits of the 90’s“ wiederauflebten.

Den Abschluss des Konzerts bildete in diesem Jahr, auf vielfachen Wunsch, „Highland Cathedral“, sowie die durch anhaltenden Applaus eingeforderten Zugaben „Friede den Menschen auf Erden“ und „Graf Waldersee“.

Nach dem Konzert konnte zu den Klängen der Madfelder Oldies, die noch einige Polkas und Märsche präsentierten, auf den gelungenen Konzertabend angestoßen werden.

Quelle: Teresa Sprenger – Musikverein Madfeld

