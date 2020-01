Neujahrsempfang Scharfenberg 2020

Am 03. Januar fand der traditionelle kirchliche Neujahrsempfang in Scharfenberg statt

brilon-totallokal: Scharfenberg. Am 03. Januar fand der traditionelle kirchliche Neujahrsempfang in Scharfenberg statt, zu dem Ortsausschuss und Kirchenvorstand alle Vereine, Politiker und anderweitig ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde Scharfenberg eingeladen hatten. Nach einem von Diakon Hubert Funke gestalteten Wortgottesdienst in der Kirche fand man sich im Pfarrheim zusammen, um das alte Jahr Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf das neue Jahr zu geben. Nach den Grußworten der Vertreter von Kirche und Politik wurden bei Schnittchen und kühlen Getränken noch interessante Gespräche geführt.

Foto (v.l.n.r.):

Diakon Hubert Funke, Pfarrer Rainer Müller, Pastor Hermann-Josef Schulte, Küster Karl-Josef Luchte, Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, KV-Geschäftsführer Dietmar Bange, Ortsausschussvorsitzender Jens-Peter Rummel und Ortsvorsteher Klaus Götte

