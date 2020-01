… und Ökologischer Fußabdruck: Anmeldung zur Kinder-Uni an der Fachhochschule Südwestfalen noch bis zum 13. Januar möglich

brilon-totallokal: Smartphones, Star Wars, Künstliche Intelligenz und ökologischer Fußabdruck: Hierum geht es in der Kinder-Uni an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede. Kinder von acht bis zwölf Jahren können sich noch bis zum 13. Januar für einen Studienplatz bewerben. Die Teilnahme ist kostenlos.

Insgesamt finden im Februar immer mittwochs vier Vorlesungen statt. Jede der vier Veranstaltungen dauert 45 Minuten und wird zweimal angeboten: jeweils um 14:45 Uhr und um 17:00 Uhr. Begleitpersonen können die Vorlesungen auf einer Leinwand im Foyer verfolgen. Zudem lädt die Mensa zu einem Besuch ein und bietet Kuchen und Getränke an.

Los geht es am 5. Februar mit der Vorlesung von Prof. Dr. Christian Lüders zum Thema „Mobilfunk – Wie kommen Videos, Bilder und Texte von überall auf mein Smartphone?“. Am 12. Februar erklärt Prof. Dr. Mark Schülke „Star Wars – Möge die Ableitung des Impulses mit dir sein!“. Prof. Dr. Thomas Kopinski spricht am 19. Februar über „Künstliche Intelligenz – Können Computer denken?“. Und am 26. Februar geht es bei Christian Klett um unseren ökologischen Fußabdruck und die Frage, ob wir einen Planeten B brauchen.

Die Vorlesungen finden im Fritz-Honsel-Hörsaal der Fachhochschule Südwestfalen in der Lindenstraße 53 in Meschede statt. Mehr Informationen und Anmeldung unter www.fh-swf.de/kinder-uni

Bild: Möge die Ableitung des Impulses mit dir sein: Prof. Dr. Mark Schülke beschäftigt sich mit der Physik in Star-Wars-Filmen

Foto: Sandra Poesentrup – FH Südwestfalen

Quelle: Dipl.-Kfm. Christian Klett – Fachhochschule Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon