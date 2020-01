Digitalisierung bringt frischen Wind ins Unternehmen

„Digi Day“ – Digitalisierung für Handwerker am 22. Januar im bbz Arnsberg

brilon-totallokal: Die Digitalisierung ist längst in den Betriebsalltag eingezogen und stellt das

Handwerk vor neue Herausforderungen. Welche Potenziale bietet sie den Betrieben? Einen Einblick in unterschiedliche Themenbereiche vermittelt der „Digi Day“ für Handwerker im bbz Arnsberg am Mittwoch, 22. Januar, ab 18 Uhr.

Acht Kurzvorträge von acht Fachreferenten, die Thematik knackig auf den Punkt gebracht: So haben die Teilnehmer die Chance, alle Inhalte kennenzulernen. An acht Stationen geben die Digital-Experten einen Einblick in diese Schwerpunkte:

Employer Branding – Fachkräfte gewinnen & binden

Cloud Telefonie – komfortabel & flexibel

Design Thinking – Der Kunde im Fokus

Daten, Termine & Co. in der Cloud

Produktdaten erfolgreich nutzen

Website – effiziente Lösungen

Laserscan von geometrischen Objekten

Mobiles Arbeiten – New Work

Im Anschluss gibt es Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre mit Gleichgesinnten und Experten auszutauschen. Interessiert? Dann melden Sie sich bitte bis zum 17. Januar online an unter: www.hwk-swf.de/digiday

Quelle: Kathrin Dictus – Handwerkskammer Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon