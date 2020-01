Expansion mit Inspektionsgeschäft in Peking – DEKRA baut Industriesparte in China aus

DEKRA stärkt das Industrieprüfgeschäft in China. Die weltweit tätige Expertenorganisation übernimmt den Großteil der Aktivitäten der ENERTIC Engineering Technical Co. Ltd in Peking.

brilon-totallokal: ENERTIC ist ein Spezialunternehmen für Inspektion mit Tätigkeitsschwerpunkt in den Rohstoff- und Energiebranchen.

ENERTIC unterstützt seit fast zwei Jahrzehnten multinationale und chinesische Unternehmen mit Materialprüfung, Dokumentation und Beratungsservices bei der Beschaffung.

„Das Kerngeschäft von ENERTIC ergänzt DEKRA strategisch passgenau. Mit der Übernahme der Aktivitäten erweitert und stärkt DEKRA das Leistungsvermögen für die Herstellerinspektion in China ganz entscheidend“, sagt Stan Zurkiewicz, Executive Vice President für die DEKRA Region Ost- und Südasien. „Durch die Bündelung der Stärken beider Unternehmen schaffen wir optimale Voraussetzungen für die regionale Expansion mit einem besonderen Fokus auf die Raffinerie- und Kraftwerksmärkte.“

„Wir freuen uns, dass das Geschäft von ENERTIC jetzt Teil unseres globalen Netzwerks für Lieferanteninspektionen ist und unsere Fähigkeiten stärkt, internationale Kunden zu unterstützen, die in China im wesentlichen Umfang Industriegüter produzieren“, sagt Joakim Wikeby, Executive Vice President der DEKRA Service Division Industrial Inspection.

DEKRA hat in den vergangenen Jahren die Materialprüfungs- und Inspektionsaktivitäten durch Akquisitionen und organisches Wachstum weltweit konsequent ausgebaut. Neben den europäischen Heimatmärkten in Skandinavien, Mittel-, Süd- und Osteuropa stand vor allem die Expansion in China und Indien, im südlichen Afrika sowie in den vergangenen beiden Jahren in Nordamerika im Fokus.

Über DEKRA Seit mehr als 90 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem 1925 in Berlin gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweit führenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert das operative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2019 hat DEKRA einen Umsatz von voraussichtlich mehr als 3,4 Milliarden Euro erzielt. Rund 46.000 Mitarbeiter sind in mehr als 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie für die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr 2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner für eine sichere Welt.

Quelle: Tilman Vögele-Ebering – DEKRA e. V. Stuttgart

