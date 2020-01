Ina Lechmanns „Buntes Chaos“ in der Sparkasse Hochsauerland

Am Donnerstag, 06. Februar 2020 findet in der Galerie der Sparkasse Hochsauerland in Brilon, Am Markt 4, die Vernissage „Buntes Chaos“ von der Malerin Ina Lechmann statt. Beginn ist um 19.00 Uhr.

brilon-totallokal: Ina Lechmann ist 1996 mit ihren Eltern nach Deutschland übergesiedelt und lebt seit 20 Jahre in Korbach. Schon in ihrer Kindheit malte sie und hat Kasachstan eine private Kunstschule besucht. Sie erhielt Privatunterricht und hat Sommerakademien besucht. Seit 4 Jahren besucht sie die Freie Schule für organische Gestaltung in Kassel und setzt sich mit der Abstraktion, experimenteller Kunst und realistische Malerei auseinander. „Buntes Chaos“ soll eine Reflexion ihrer Sichtweise auf die Welt und die Menschen darstellen.

Die Laudatio übernimmt Lena Tielke-Kurtkowiak aus Winterberg.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten bei Martina Ester, E-Mail: [email protected] oder telefonisch unter 02961-7930.

Die Ausstellung ist vom 06. Februar bis 31. Mai 2020 in der Galerie der Sparkasse Hochsauerland während der Öffnungszeiten (Mo.– Do. 08.30-17.30 Uhr, fr. 08.30-15.30 Uhr und Sa. 08.30-12.30 Uhr) zu sehen.

Fotos: ©Ina Lechmann

Quelle: Martina Ester – Sparkasse Hochsauerland

