Sprachen lernen und sprechen bei der VHS in Brilon, Marsberg und Olsberg

Das neue Semester der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg hat begonnen und somit starten auch wieder viele verschiedene Möglichkeiten, eine neue Sprache zu erlernen oder bereits vorhandene Sprachkenntnisse zu vertiefen.

brilon-totallokal: Ganz ohne Vorkenntnisse können Teilnehmende in Brilon ab Donnerstagabend, den 23.01.2020, Französisch „von Anfang an“ lernen. Informationen über Land, Leute und Kultur werden immer wieder mit einfließen. Polnisch für Anfänger bietet einen ersten Einblick in die polnische Sprache und Kultur, im Fortgeschrittenen-Kurs können die Teilnehmenden ihre Kenntnisse verbessern. Beide Kurse starten am 23. Januar, um 18:00 bzw. 17:00 Uhr. Zudem steht den Teilnehmenden in Brilon eine breite Palette an Englischkursen – von Kursen für Wiedereinsteiger, über Fortgeschrittenenkurse bis zu Businessenglisch – zur Auswahl. Es gibt sowohl Angebote am Vormittag als auch am Abend, gern unterstützt das Team bei der Auswahl des passenden Kurses.

Wer die Niederländische Sprache ohne Vorkenntnisse erlernen möchte, ist im Kurs in Olsberg ab Mittwoch, den 22.01.2020, richtig. Von 18:30 bis 20:00 Uhr lernen die Teilnehmenden, sich in Alltagssituationen verständigen zu können. Informationen über Land, Leute und Kultur bekommen Interessierte im Anfängerkurs Französisch ab Dienstag, den 21.01.2020, von 18:00 bis 19:30 Uhr. Etwas „exotischer“ ist der Schnupperworkshop Chinesisch, der in Olsberg vom 08. Bis zum 09. Februar stattfindet. Ziel des Kurses ist es, einfache Grundlagen der chinesischen Sprache und der Grammatik sowie einen Einblick in die chinesische Kultur zu vermitteln.

Das Team der VHS berät alle Interessierten gerne und hilft, das passende Angebot aus der Vielzahl unterschiedlicher Sprachangebote zu finden. Weitere Informationen erhalten Interessierte persönlich, telefonisch (Brilon 02961 6416 oder Olsberg 02962 3080) oder über die Webseite der vhs www.vhs-bmo.de. Wenn noch Unsicherheit bezüglich des passenden Sprachniveaus besteht, kann nach Anmeldung in allen Sprachkursen in der ersten Stunde unverbindlich und kostenfrei „geschnuppert“ werden.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon