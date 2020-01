Warsteiner stimmt auf FIS Skisprung Weltcup ein

Willingen im Skisprung-Fieber: Am zweiten Februarwochenende ist die Mühlenkopfschanze wieder Austragungsort des FIS Skisprung Weltcups.

brilon-totallokal: Erwartet werden zu dem internationalen Großereignis vom 7. bis 9. Februar rund 50.000 Wintersportbegeisterte und Warsteiner stimmt die Fans schon vorher auf das Event ein: In den Kalenderwochen fünf und sechs gibt es in teilnehmenden Märkten in der Region beim Kauf von zwei Kästen Warsteiner eine Original Adidas Mütze „made in Germany“ gratis dazu.

Der FIS Skisprung Weltcup in Willingen steht kurz bevor. Vom 7. bis zum 9. Februar treten die besten Skispringer der Welt auf der Mühlenkopfschanze an. Dann ist die größte Großschanze der Welt mit der Qualifikation am Freitag und zwei Einzelspringen am Samstag und Sonntag wieder Schauplatz von Willingen/5.

Zu diesem Anlass hat sich Warsteiner, als offizieller Sponsorpartner des Weltcups, etwas Besonderes ausgedacht. In teilnehmenden Märkten in der Region wartet ab Ende Januar auf jeden Käufer von zwei Kästen Warsteiner Premium Pilsener eine hochwertige Kastenzugabe, eine Original Adidas Mütze „made in Germany“ in schwarz.