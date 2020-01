Bontkirchener Sternsinger Aktion 2020

In fünf Kleingruppen sammelten sie die stolze Summe in Höhe von 1.943,05 €

brilon-totallokal: In Bontkirchen machten sich am Sonntagmorgen (12.Januar 2020) 17 Sternsinger auf den Weg und brachten den Segen in jedes Haus.

Bild: Bontkirchener Sternsinger am Sonntagmorgen, bevor sie von Haus zu Haus den Segen bringen.

Quelle: Andrea Erger

