25 Jahre Chorleiter bei den Altenbürener Sängerfreunde 1979

Bei der Generalversammlung der Altenbürener Sängerfreunde 1979 konnten die Mitglieder erneut ein interessantes und abwechslungsreiches Jahr Revue passieren lassen.

brilon-totallokal: Besondere Highlights waren das Kaffeekonzert zum 40 jährigen Jubiläum sowie die zentrale Ehrung des Chorverbandes, bei dem auch die Gründungsmitglieder geehrt wurden.

Nach dem Vortrag des Geschäftsberichts und des Kassenberichts 2019 wurde dem Vorstand durch die Versammlung einstimmig Entlastung erteilt. Bei den Wahlen wurden die 1. Vorsitzende Frau Anneliese Ortmann und die Kassiererin Karin Kraft einstimmig wiedergewählt.

Im Anschluss an die Regularien wurde dem Chorleiter Stephan Schmitz für 25 Jahre Treue gedankt. Unter seiner Leitung hat sich der Chor ständig weiterentwickelt. 1995 übernahm er den Männerchor von seinem Vorgänger Günther Gierse und hat 2008 die Umwandlung zum gemischten Chor aktiv unterstütz und mit Leben gefüllt. Die Sängerinnen und Sänger freuen sich auf viele weitere Jahre mit ihm.

Termine, die man sich in diesem Jahr merken sollte, sind der 29. März, dann wird ein Kaffeekonzert unter dem Motto „Kaffee, Kuchen und Gesang“ in der Schützenhalle in Altenbüren veranstaltet und der 13. Dezember, an diesem 3. Advent findet das Adventskonzert in der Pfarrkirchen in Altenbüren statt.

