Das Babycafé und das Café der Kulturen öffnen wieder

Babycafé hilft beim Kontakteknüpfen: Spiel und Spaß mit dem Schwungtuch

brilon-totallokal: Das Babycafé im Familienzentrum Olsberg findet einmal im Monat im Wechsel mit dem Verein „Eltern, Kinder und mehr“ (Elki) statt. Das Babycafé ist für Eltern gedacht, die noch in der Elternzeit sind und Kontakte zu anderen Familien aufbauen möchten. Einmal im Monat donnerstags öffnet es von 9.30 bis 11.30 Uhr seine Pforten. Beim nächsten Termin am Donnerstag, 23. Januar, steht im Elki-Verein Spiel und Spaß mit dem Schwungtuch auf dem Programm.

Die Eltern werden gebeten, sich im Familienzentrum Olsberg oder beim Elki zu den einzelnen Terminen anzumelden: E-Mail [email protected], Telefon 02962/86068 (Familienzentrum) oder 02962/802774 (Elki).

Café der Kulturen: Beispiele aus aller Welt – was bedeutet Musik für mich?

brilon-totallokal: Das Café der Kulturen öffnet am Montag, 20. Januar, von 15 bis 16.30 Uhr wieder seine Pforten im Familienzentrum in Bigge. Das Familienzentrum Olsberg, das Familienzentrum Bigge und der Verein „Eltern, Kinder und mehr“ laden dazu einmal im Monat alle Familien mit und ohne Migrationshintergrund ein.

Kennenlernen untereinander mit unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Wurzeln steht dabei im Mittelpunkt. Eltern bekommen die Möglichkeit von ihren unterschiedlichen kulturellen Lebensweisen zu erzählen. An den einzelnen Terminen können die Eltern an verschiedenen Angeboten teilnehmen. Diesmal geht es um folgendes Thema: „Beispiele aus aller Welt – was bedeutet Musik für mich?“

Während dieser Zeit werden die Kinder betreut. Das Café wird geleitet von Manuela Niglis vom Familienzentrum Bigge sowie von Elisabeth Patzsch und Zeinab Ghazi vom Familienzentrum Olsberg.

