Gymnasium Petrinum: Tag der offenen Tür am Samstag, 25.01.2020 von 9.00 – 12.00 Uhr

Viele Viertklässler und ihre Eltern stehen derzeit vor der Frage, welche weiterführende Schule die richtige ist. Bei dieser Entscheidung, die wohlüberlegt sein sollte, möchte das Gymnasium Petrinum behilflich sein

brilon-totallokal: Interessierte Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern, auch diejenigen, die einen Einstieg in die gymnasiale Oberstufe planen, sind herzlich eingeladen, sich das Petrinum am Samstag, 25. 01. 2020, beim „Tag der offenen Tür“ von 9.00 bis 12.00 Uhr anzuschauen. Die Türen des Petrinum öffnen sich um 8.30 Uhr – dann beginnt auch die Ausgabe der begehrten Karten für den Besuch einer Unterrichtsstunde.

Um 9.00 Uhr wird der Tag mit einer kleinen Begrüßungsfeier in der Aula eröffnet. Die Viertklässler können anschließend in zwei Zeitblöcken den Unterricht am Petrinum „hautnah“ in bekannten oder auch neuen Fächern kennenlernen. Wer beim ersten Block noch nicht zum Zuge kommt, kann sich inzwischen bei einer der zahlreichen Führungen mit der Schule und ihren Konzepten und Projekten vertraut machen und an einer kleinen Schul-Rallye teilnehmen.

Anschließend folgt ein zweiter Unterrichtsblock, während dann auch die Teilnehmer der ersten „Unterrichtsrunde“ im Rahmen einer Führung die Schule, das Gebäude und Gelände genauer kennenlernen und ihr erworbenes Wissen in der sich anschließenden Rallye unter Beweis stellen können. Auf die erfolgreichen Teilnehmer an dieser Schul-Rallye wartet übrigens am Ende sogar ein kleiner Preis! Für die Eltern und Erziehungsberechtigten werden gesonderte Schulführungen mit anderen Schwerpunkten angeboten.

Während des gesamten Vormittags informieren zahlreiche Ansprechpartner über die Fächer und Konzepte der Schule und geben in Wort und Bild interessante Einblicke in das vielseitige Schulleben. Ganz gleich, ob es um unsere Profilschwerpunkte wie Bläserklasse und MINT-Klasse geht, um Studien- und Berufsorientierung, um informatorische Bildung, um unsere Austauschprogramme mit Frankreich und Polen, um unsere AGs im musischen Bereich wie Chöre und Big Bands oder im sportlichen Bereich wie DFB-Kooperation, Volleyball, Selbstverteidigung und Schach oder aus anderen Bereichen wie z.B.

Rechtskunde, um die Vorstellung von Fach- und Aufgabenbereichen mit spannenden Experimenten und Exponaten, um Vertretungskonzept, Stundenraster und G9-Umsetzung, um den Neubau des naturwissenschaftlichen Traktes oder die Gebäudesanierung – keine Frage soll unbeantwortet, kein Anliegen ungehört bleiben.

Neben vielen Angeboten zum Mitmachen und Aktivwerden wie einem Dribbelparcours oder naturwissenschaftlichen Experimenten wird es auch nicht an Gelegenheiten fehlen, dass junge und erwachsene Besucher mit vielen Beteiligten aus Eltern-, Schüler- und Lehrerschaft sowie Verwaltung und Schulleitung ins persönliche Gespräch kommen können.

Natürlich stellen sich auch die Schüler- und Elternvertretung, der Förderverein sowie die Übermittagsbetreuung vor und berichten über ihre Arbeit.

Ein Hinweis für die sogenannten „Seiteneinsteiger“ der Real-, Sekundar- und Hauptschulen: Es besteht die Gelegenheit, im Anschluss an einen Vortrag über den Aufbau und die Struktur der gymnasialen Oberstufe eine Unterrichtsstunde der Jahrgangsstufe EF zu besuchen.

Und auch die Allerjüngsten werden nicht vergessen: Kleine Geschwisterkinder werden auf Wunsch in einer „Krabbelgruppe“ betreut.

Das Petrinum freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und auf einen informativen und kurzweiligen Tag mit großen und kleinen Gästen!

Anmeldungen am Gymnasium Petrinum

Die Anmeldungen für die Jahrgangsstufe 5 starten am Freitag, dem 14.02.2020 und enden am Freitag, dem 06.03.2020. Anmeldungen sind im Sekretariat täglich von 8.00 bis 12.00 Uhr möglich. Als Zusatztermine stehen auch die Donnerstage, 27.02.2020 und 05.03.2020, in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung.

Der Anmeldezeitraum des Gymnasium Petrinum für die gymnasiale Oberstufe beginnt bereits am Freitag, dem 31.01.2020 und endet am Samstag, dem 15.02.2020. In der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr sind täglich Anmeldungen im Sekretariat möglich. Hier kommen noch die Donnerstage, 06.02.2020 und 13.02.2020, als zusätzliche Termine hinzu, an denen in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr Anmeldungen erfolgen können.

Und auch am Samstag, dem 15.02.2020 können in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr neue Schülerinnen und Schüler für die Jahrgangsstufe 5 und für die gymnasiale Oberstufe angemeldet werden.

Noch ein wichtiger Hinweis: Am 20.02.2020 (Altweiber) und am 24.02.2020 (Rosenmontag) sind keine Anmeldungen möglich. Wir wünschen an diesen Tagen allen eine schöne närrische Zeit!

Schulleitung, Oberstufen- und Erprobungsstufenkoordinatorin stehen für Einzelberatungen zur Verfügung. Für Informationen bzw. Terminabsprachen kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer 02961-974533 oder per E-Mail: [email protected].

Um das Anmeldeverfahren möglichst unkompliziert und reibungslos zu gestalten, bittet die Schule die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen darum, zur Anmeldung folgende Unterlagen (möglichst als Kopie) mitzubringen: das aktuelle Halbjahreszeugnis, die Grundschulempfehlung sowie die Geburts- bzw. Abstammungsurkunde.

Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen bringen bitte ebenfalls das aktuelle Halbjahreszeugnis und eine Kopie der Geburts- bzw. Abstammungsurkunde zur Anmeldung mit.

Zur Erleichterung und schnelleren Abwicklung des Anmeldeverfahrens stellt das Petrinum einen Anmeldebogen zum Download bereit, der bequem am Rechner oder aber per Hand ausgefüllt werden kann, und zwar auf der Internetseite www.petrinum-brilon.de im Bereich „Service“ unter dem Reiter „Formulare“.

