Willy Hesse ist Arnsbergs neuer Ehrenbürger

Besondere Ehre für den Handwerkskammerehrenpräsidenten für seinen Jahrzehntelanges Ehrenamtliches Engagement. Auszeichnung im Rahmen des festlichen Jahresempfangs der Stadt Arnsberg.

brilon-totallokal: Zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt wurde der Ehrenpräsident der Handwerkskammer Südwestfalen, Willy Hesse, beim Jahresempfang der Stadt Arnsberg im vollbesetzten Sauerlandtheater von Bürgermeister Ralf Paul Bittner ernannt. Damit würdigte der Rat der Stadt mit seinem einstimmigen Votum die besonderen Verdienste, die sich Willy Hesse in den vergangenen Jahrzehnten erworben hat.

In seiner Laudatio ging Bürgermeister Bittner besonders auf die vielen Ehrenamtlichen Tätigkeiten Hesses ein, der immer für die Belange seiner Heimatstadt ansprechbar gewesen sei. „Ohne Willy Hesse wäre Arnsberg nicht da, wo es heute steht!“ Mit seinem vielfältigen Engagement für das Handwerk habe er in vielen Funktionen den Namen der Stadt hinausgetragen. Der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion und Geschäftsführer der Kreishandwerker­schaft Hochsauerland, Jochem Hunecke, erinnerte im Rahmen der Verleihung gekonnt launig an viele Momente, die Willy Hesse als Bürger seiner Stadt, als Unternehmer und vor allen Dingen als Mensch kennzeichnen.

In seiner Dankadresse erinnerte Willy Hesse auch an Momente, die mit dem Veranstaltungsort eng zusammenhängen: So sei er bei der Planung des Hallenbades neben dem Sauerlandtheater – im vergangenen Jahr wurde der Bau nach 57 Jahren wieder abgerissen – ebenso involviert gewesen wie beim Abriss des Vorgängerbaus an der Stelle, wo nun die Ehrung stattfand. Damals durfte die Arnsberger Feuerwehr im Rahmen einer Übung den Bau niederbrennen und da war er als engagierter Feuerwehrmann natürlich mit dabei.

Zum Abschluss der Festveranstaltung gab es dann für Willy Hesse mit seinem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Arnsberg noch eine erste Pflicht der Ehre zu erledigen.

Auf dem Bild v. l.: Ratsherr und Kreishandwerkerschaftsgeschäftsführer Jochem Hunecke, Bürgermeister Ralf Paul Bittner, Ehrenpräsident und neuer Ehrenbürger der Stadt Arnsberg Willy Hesse sowie dessen Gattin Brigitte Hesse

Quelle: Markus Kluft – Handwerkskammer Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon