Azubi Info Day im Krankenhaus Brilon am 01. Februar 2020 startet in die 2. Auflag

Die Städt. Krankenhaus Maria-Hilf gGmbH und die BARMER laden ein



brilon-totallokal: Nach dem großen Erfolg im vergangenem Jahr etabliert sich der Azubi-Info-Day zu einem jährlichen Event, junge Menschen auf Ihrem Weg ins Berufsleben zu informieren und einzuladen, den größten Ausbildungsbetrieb in der Region mit seinen vielfältigen Möglichkeiten kennenzulernen. Zusammen mit der BARMER Krankenkasse lädt die Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH ein, die Vorteile einer Ausbildung in Pflegeberufen, medizinischen Berufen, kaufmännischen Berufen oder auch in der Hauswirtschaft sowie darüber hinaus verschiedene Studienmöglichkeiten kennen zu lernen.



Vielfältige Möglichkeiten



Wer Spaß an der Arbeit mit Menschen hat, hat die Gelegenheit, sich am 01. Februar 2020 über 10 verschiedene Ausbildungsberufe sowie über das Medizin-Stipendium zu informieren. Vorgestellt werden: Pflegefachfrau/-mann, Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz, Operationstechnische Assistenz (OTA), Medizinische/r Fachangestellte/r, Kauffrau/-mann für Büromanagement, Kauffrau/- mann im Gesundheitswesen, Hauswirtschafter/in, Sozialversicherungsfachangestellte/r sowie die Studienmöglichkeiten Duales Studium im Bereich Pflege, BWL und Gesundheitsmanagement. Vorteile in der Pflegeausbildung liegen klar auf der Hand



Pflegeberufe sind immer gefragter und um den Beruf noch attraktiver zu gestalten, bietet das Krankenhaus Brilon schon in der Ausbildung eine tarifgemäße Bezahlung und sonstige Zusatzleistungen des öffentlichen Dienstes. Für manche sind auch die flexiblen Arbeitszeiten in unterschiedlichen Schichten interessant, so bieten sich als Ausgleich zum Wochenenddienst auch freie Tage in der Woche. Es lohnt sich also durchaus, einmal nachzufragen, was sich in den angebotenen Ausbildungsberufen für Vorteile ergeben. Personell gut ausgestattete Stationen und Abteilungen bieten Auszubildenden ein angenehmes Arbeitsklima und eine gute und solide Ausbildung. Breitgefächerte Möglichkeiten zur Weiterbildung und Aufstiegsmöglichkeiten runden die Berufswahl positiv ab.



Eventgestaltung



An zwei identischen Veranstaltungen können sich Berufsstarter und zukünftige Studenten informieren und schon mal persönliche Kontakte knüpfen. Die 1. Veranstaltung startet um 10:00 Uhr und endet um 12:00 Uhr. Direkt im Anschluss findet für Interessenten ein Campusrundgang durch das Krankenhaus statt und man kann auch einmal in Bereiche einen Blick werfen, die sonst öffentlich nicht zugänglich sind. Die 2. Veranstaltung beginnt um 12:00 Uhr und endet um 14:00 Uhr ebenfalls mit einem Campusrundgang.



Das Event findet hauptsächlich in den Räumen der Krankenpflegeschule statt, die mit Ihrer modernen und multifunktionalen Ausstattung den Auszubildenden professionelle Möglichkeiten mit zusätzlichen Schwerpunkten bietet. An 5 verschiedenen Info-Ständen kann man sich speziell nach seinen Wünschen und Bedürfnissen informieren.

Es gibt die Möglichkeit zu einem professionellen Bewerbungstraining sowie einen Bewerbungsmappen-Check durch Reimund Günther, Bezirksstellenleiter der BARMER Krankenkasse. Praxisübungen, Mitmachaktionen und der rege Austausch mit Auszubildenden runden das Programm ab.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt



Damit auch der Hunger nicht zu kurz kommt, werden gemischte Snacks, Muffins und verschiedene Softgetränke angeboten. In angenehmer Atmosphäre kann man sich dann über die vielfältigen Möglichkeiten auf dem Weg in das Berufsleben austauschen.



Anmeldung

Um die Veranstaltung optimal zu gestalten ist eine Anmeldung dringend erforderlich. Anmeldung möglich bis 30.01.2020 an WhatsApp unter 0175 4416602, E-Mail: [email protected] oder ruft an unter 02961 7800.

Quelle Text + Bild: Krankenhaus Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon