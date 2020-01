Weiberfrühstück in Rösenbeck restlos ausverkauft

Shuttle-Service kann noch gebucht werden / Halle ab 12:00 Uhr für alle geöffnet



brilon-totallokal: Der Andrang im Rösenbecker Pfarrheim am letzten Sonntag war enorm. Frauen aus Nah und Fern waren gekommen, um Karten für das Rösenbecker Weiberfrühstück zu erwerben. Das Ergebnis: Binnen kürzester Zeit war das Event restlos ausverkauft. Beim Kartenkauf konnte wie immer auch direkt der kostenlose Shuttle-Service für die Hinund/oder Rückfahrt mitgebucht werden.

Wer das am Sonntag noch nicht gemacht hat, kann den Service per Telefon bei Christiane Rösen vom Karnevalsgremium noch buchen: 02963 908411. „Der Shuttle-Service holt die Damen aus ihren Heimatorten ab und bringt sie auch wieder sicher dorthin zurück“, sagt Christiane Rösen, „so können sie sorglos bei uns feiern.“



Das Original in Sachen Weiberfrühstück findet wie immer am Weiberfastnachts-Donnerstag (20. Februar 2020) ab 09:31 Uhr in der Rösenbecker Schützenhalle statt. Neben dem Welcome-Drink und dem großen, reichhaltigen Buffet hat das Karnevalsgremium ein buntes Programm auf die Beine gestellt – die „Weiber“ dürfen gespannt sein.



Nach dem Frühstück und dem Programm ist die Schützenhalle ab 12:00 Uhr für alle geöffnet. Dann dürfen die anwesenden Männer auch endlich aus ihrem Käfig raus.

