Lenard Kersting ist mit Platz zehn bei YOG zufrieden

„Ich wollte unter die Top 15 kommen, das habe ich erreicht“

brilon-totallokal: „Ich wollte unter die Top 15 kommen. Das Ziel habe ich erreicht.“ Das sagte Lenard Kersting in einem Gespräch mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) nach seinem zehnten Platz in der Nordischen Kombination bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne. Nach dem Springen hatte der 17-Jährige vom Skiklub Winterberg auf dem 16. Platz gelegen. Im abschließenden 6 km-Lauf steigerte er sich in der Gesamtwertung beider Disziplinen auf den zehnten Platz.

„Für seine Verhältnisse war das ein sehr ordentlicher Wettkampf“, betonte Stützpunkt-Trainer Jens Gneckow. „Es war sein erster Wettkampf auf diesem Niveau.“ Kerstings Stärke ist die Laufdisziplin. „Über 10 km hätte er seine Stärken noch mehr ausspielen können.“ Als bester deutscher Kombinierer belegte Jan Andersen vom SC Königsbronn den siebten Platz. Die Wettbewerbe der Nordischen Kombination fanden auf den Anlagen in Les Tuffes in der französischen Gemeinde Prémanon statt.

Kersting hatte sich seine Nominierung für die YOG u. a. durch seinen zweiten Platz bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften in Klingenthal/Sachsen verdient. Dank einer überragenden Laufleistung über zehn Kilometer hatte er sich den Silberrang gesichert. Der Schüler besucht die Eliteschule des Sports in Winterberg und wohnt auch im Winterberger Internat der beiden Sportverbände Westdeutscher Skiverband (WSV) und Nordrheinwestfälischer Bob- und Schlittensportverband (NWBSV). Das Internat hat seine Heimat im Hapimag-Resort.

