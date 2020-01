Neue Drehleitermaschinisten ausgebildet

Die Feuerwehr Brilon konnte in diesem Jahr wieder drei neue Drehleitermaschinisten ausbilden.

brilon-totallokal: Nachdem im Frühjahr die theoretische Ausbildung inkl. Prüfung auf Kreisebene durchgeführt wurde, schloss sich im Herbst die praktische Ausbildung an.

Hier wurde den Kameraden an mehreren Abenden der Aufbau, die Bedienung, die Einsatzmöglichkeiten und der Not-Betrieb der Drehleiter (DLA-K 23/12) praktisch vermittelt. Im gesamten Stadtgebiet Brilon wurde u.a. an mehreren markanten und hohen Gebäuden geübt. Ziel dieser Übung war es, die Drehleiter so aufzustellen, dass möglichst viele Etagen und Wohnungen erreicht werden konnten. Dabei wurden auch viele Hindernisse und Grenzen einer Drehleiter erkannt, die vorher in der Theorie angesprochen wurden.

Am Ende der 18 Stunden umfassenden praktischen Ausbildung, stand für die drei Kameraden die praktische Prüfung auf dem Stundenplan. Diese wurde im Dezember vom stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Thomas Bauerfeind, für alle neuen Drehleitermaschinisten mit Erfolg abgenommen.

