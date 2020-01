Magnificat – ich sehe dich mit vielen Augen

Im Unterschied zur katholischen Tradition spielt die Gottesmutter Maria in der evangelischen Frömmigkeit kaum eine Rolle.

brilon-totallokal: Daher eröffnen sich interessante Zugänge in einem besonderen Konzert am 2. Februar 2020 um 17.00 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Brilon. Ansprechende und stimmungsvolle Musik von C. Franck, G. Verdi, G. Puccini u.a. und poetische Texte erweitern das Bild der biblischen Maria und ihren menschlich nachvollziehbaren Erfahrungen als Mutter des Jesus von Nazareth.

Für dieses Konzert konnte die bekannte Mezzosopranistin Martina Garth mit ihrem Organisten Wolfgang Valerius gewonnen werden. Die in Aachen geborene Mezzosopranistin Martina Garth ist als Oratorien- und Konzertsängerin im deutschsprachigen Raum tätig. Sie studierte Gesang bei Professoren der Hochschulen in Köln und Hannover und nahm an Meisterkursen u. a. bei Dietrich Fischer-Dieskau, Schwarzenberg, Joy Radliffe-Hillebrand, Kalifornien, und Kurt Widmer, Basel, teil. Wolfgang Valerius war lange Jahre Schüler des Himmeroder Abteiorganisten Father John L. Birley.

Geprägt von der englischen Orgeltradition seines Lehrers leitet er in dessen Nachfolge seit 1999 die international renommierte Konzertreihe ORGELSOMMER ABTEI HIMMEROD. Seit 2014 betreut er den Gästebetrieb des Klosters und organisiert das gesamte Kulturprogramm Himmerods. Er ist Organist an der Stiftskirche Kyllburg und darüber hinaus als freier Musikjournalist tätig. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Im Vorfeld des Konzertes findet um 15.00 Uhr ein vorbereitendes Café-Gespräch zum Thema „Maria – ökumenische Brücken und Stolpersteine“ im Evangelischen Gemeindezentrum mit PD Dr. Burkhard Neumann statt. Dr. Neumann wurde in Thülen geboren und machte am Petrinum in Brilon das Abitur. 1987 wurde er in Paderborn zum Priester geweiht und ist seit 2004 Direktor am Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumene in Paderborn.

Quelle: Jutta Fiebich – ev. Kirchengemeinde Brilon / Bildquelle: Veranstalter

