„Musik am Mittwoch“ mit den Kinderchören der Neuen Chorwerkstatt

Kinder- und Volkslieder aus Europa

brilon-totallokal: Das Team der BWT-Kultour und die Evangelische Stadtkirche laden herzlich zur neuen Konzertreihe „Musik am Mittwoch“ in die Stadtkirche Brilon ein. Seit September 2019 geben an jedem 1. Mittwoch in den Monaten von September bis Mai um 19.00 Uhr einheimische Chöre, Musikgruppen und kleinere Ensembles in der Evangelischen Kirche ein Konzert und stellen einen aktuellen Querschnitt aus ihrer Probenarbeit vor.

Am Mittwoch, 5. Februar 2020 sind die Kinderchöre der Neuen Chorwerkstatt Brilon unter Leitung von Susanne Lamotte zu Gast in der Evangelischen Stadtkirche Brilon. Auf dem Programm stehen Kinder- und Volkslieder aus England, Italien, Schweden, Russland und Deutschland.

Alle interessierten Zuhörer sind herzlich zu diesem kostenlosen und von der Sparkasse Hochsauerland geförderten Konzert eingeladen.

Foto: Christoph Kloke/Brilon Kultour

Quelle: Brilon Kultour – Thomas Mester

