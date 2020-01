Treffpunkt für Schüler und Ausbildungsbetriebe

Verkaufs und Gewerbeschau mit Azubi-Börse – wenige Plätze noch frei

brilon-totallokal: Am 28. und 29. März ist die Velmeder Schützenhalle Messegelände und Kontaktforum gleichzeitig. Die Stände der heimischen Unternehmen werden am Samstag zum Meetingpoint für Schüler auf der Suche nach Ausbildungsplätzen. Unter den rund 50 teilnehmenden Unternehmen in der Halle und im Zelt sind viele Ausbildungsbetriebe. Rund 30 präsentieren sich im Rahmen der Azubi-Börse am Samstag.

Schüler sind Samstag eingeladen

Das ist die Gelegenheit: Schauen, welche Unternehmen es gibt in der Region, künftige Kollegen, Ausbilder und Firmenchefs kennenlernen und Fragen stellen. Welche Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten gibt es? Wie sieht der Arbeitsalltag eines Azubis aus? Was lernt man im Unternehmen, was in der Berufsschule? Und vieles mehr…

Wer seinen Wunschberuf bereits ins Auge gefasst hat, besucht direkt die Stände seiner Wahl. Anhand von Infoflyer und Beachflags sind sie gut als solche zu erkennen. Andere wandern durch das Ausstellergelände und gewinnen wichtige Eindrücke. Oftmals sind Auszubildende an Ort und Stelle, die von ihren Erfahrungen berichten.

Industrieunternehmen, Autohäuser, Dachdecker, Schreiner, Elektro-, Metall- und Holztechnik sowie Ergotherapeuten, Bauunternehmen, Einzelhändler und Unternehmen für Haustechnike sind dabei. Insgesamt stellen sie rund 30 Ausbildungsberufe vor.

Persönliche Kontakte und authentische Eindrücke

Die Stände sind sozusagen, ein „analoger Meetingpoint“. Denn trotz der vielen Informationen, die in Webportalen und anhand von Apps bereitgestellt werden und umfangreicher Möglichkeiten der digitalen Vermittlung, eröffnet der persönliche Kontakt ganz andere Erkenntnisse. Zumal die Eindrücke bei der Bestwiger AzubiBörse besonders authentisch sein dürften. Nach der Azubi-Börse gehört die Ausstellung den Kunden. Denn die Veranstaltung ist zugleich als Verkaufs- und Gewerbeausstellung geplant. Am selben Stand präsentieren die Unternehmen einem interessierten Publikum ihre Produkte und Leistungen.

Gewerbeschau und Azubi-Börse gleichzeitig

Das ist ein entscheidender Mehrwert für beide Seiten: Die Schüler gewinnen realistische Einblicke und die Unternehmen müssen nur eine Veranstaltung besuchen, anstatt zwei. Zu entdecken ist ein bunter Branchenmix, darunter viele Unternehmen, die auf den etablierten Azubi-Börsen in der Umgebung nicht präsent sind.

Die erste Bestwiger Azubi-Börse ist eine Kooperation von Werbegemeinschaft Bestwig, Gemeinde Bestwig und Arbeitskreis Wirtschaft. Die Veranstalter stehen in Kontakt mit den Schulen aus der Umgebung. Viele haben bereits zugesagt, ihren Schülern den Besuch der Veranstaltung zu empfehlen. Die Sekundarschule Olsberg-Bestwig bezieht die Azubi-Börse in ihre Berufsvorbereitung mit ein. Im Rahmen des Unterrichts ist der Besuch für die Schüler verpflichtend.

Ein paar Standplätze sind noch frei. Aussteller melden sich unter [email protected] an. Unterlagen gibt’s unter www.besser-in-bestwig.de.

Rahmendaten:

28. und 29. März 2020

Sa. und So von 10.30 Uhr bis 18 Uhr Verkaufs- und Gewerbeausstellung

Sa von 10.30 Uhr bis 15 Uhr AzubiBörse

Schützenhalle Velmede plus ein Zelt

8000 Besucher an zwei Tagen

Rund 50 Unternehmen und 60 Standplätze

Bunter Branchenmix

2400 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Moderation, Gewinnspiel, Walk-Acts, Kinderbelustigung

Quelle: Susanne Schulten – Werbegemeinschaft Bestwig

