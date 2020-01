Musikalisch ein Hochgenuss

Eindrucksvolles Nachholkonzert mit Laith Al-Deen

brilon-totallokal: Am Nikolaustag 2019 musste Laith Al-Deen sein Konzert in Brilon nach der Hälfte abbrechen, weil er aufgrund einer plötzlichen Kehlkopfentzündung “einfach keinen richtigen Ton” mehr rausbekommen hat. Das war dem Vollblut-Musiker in seiner 27-jährigen Karriere vorher noch nie passiert.

Als Entschädigung spielte er am Freitag, 17. Januar 2020 erneut im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon. Und er stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass er zu den größten Popstimmen Deutschlands zählt. Mit seiner markanten Soulstimme, bekannten Songs und Kostproben von seinem in diesem Jahr erscheinenden Album „C’est la vie“ begeisterte Laith Al-Deen seine Fans im ausverkauften Saal.

Vom ersten Ton an sprang der Funke über. In seinen neuen Songs geht es u.a. um das Miteinander. Um Dinge, die einen in der Vergangenheit festhalten, um Sachen, die einem ein Ziel geben. Lieder wie „Ein Wort“, „Zwischen den Zeilen“, “So nah dran“ oder auch das folkige „C’est la vie“. Ruhige Stücke wechselten sich mit schnellen Nummern ab. Amüsant eingeleitet von den launigen Ansagen Laith Al-Deens. Mit einen schnellen Spruch auf den Lippen war das Konzert nicht nur musikalisch ein Genuss, sondern auch vom Unterhaltungs- und Spaßfaktor außergewöhnlich mitreißend.

Quelle: Thomas Mester – Brilon Kultour

