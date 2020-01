Kinderkarneval in Thülen am 16.02.2020

Am Sonntag, den 16. Februar findet in Thülen das alljährliche Kinderkarnevalsfest statt.

brilon-totallokal: Angeführt von dem diesjährigen Kinderprinzenpaar Inga I. (Esche) und Lenn I. (Sander) und dem dazugehörigen Elferrat ziehen die kleinen Jecken pünktlich um 14.01 Uhr vom Gasthof zur Post in Richtung Thülener Schützenhalle. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgt, sowohl beim Umzug als auch bei der anschließenden Veranstaltung in der Schützenhalle, die Thülener Musikkapelle.

Die kleinen und großen Jecken erwartet in der Schützenhalle ein leckeres Kuchenbuffet sowie herzhafte Speisen aus der Küche des altbewährten Bruchteams.

Dank der Einsatzbereitschaft zahlreicher Trainerinnen und Mütter konnten die Organisatorinnen wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen. Neben Schlümpfen und Dorfkindern werden auch kleine Rennfahrerinnen erwartet und eine Hitparade darf natürlich auch nicht fehlen. Gekrönt wird das Programm von den Auftritten der drei Thülener (Kinder-)Funkengarden.

Alles in allem also viele gute Gründe, den Thülener Kinderkarneval zu besuchen! Alle großen und kleinen Besucher sind herzlich willkommen: Sonntag, 16.02.2020 um 14:01 Uhr am Gasthof zur Post

