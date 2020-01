Steine zum Glänzen bringen, damit die Erinnerung nicht verblasst

Peter Liese putzt Stolpersteine, die an jüdische Mitbürger erinnern

brilon-totallokal: Auf Anregung von Schülerinnen und Schülern aus der Region hat der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese an einer Aktion zum Putzen von Stolpersteinen teilgenommen.

Aus Anlass der 75. Widerkehr der Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz, werden in ganz Deutschland Stolpersteine geputzt. Peter Liese putzt in seiner Heimatstadt Meschede vor der Volksbank die Steine, die an Paula Rosenthal-Wallach und Leopold Wallach erinnern.

„Die Anregung der Schülerinnen und Schüler habe ich dankbar aufgenommen, weil ich es extrem wichtig finde, dass wir uns unserer Geschichte bewusst sind. Das unsägliche Leid, das Deutsche den Juden zugefügt haben, darf niemals vergessen werden. Und vor allem müssen wir gegen rechte und nationalsozialistische Tendenzen vorgehen, damit diese schreckliche Ideologie nie mehr dazu führt, dass Menschen Leid geschieht“, so Liese abschließend.

