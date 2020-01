ZUSATZVORSTELLUNG: Frieda Braun „Jetzt oder nie!“

Frieda Braun gibt am Mittwoch, 17. Juni 2020 um 20.00 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon eine Zusatzvorstellung

brilon-totallokal: Da die Veranstaltung mit Frieda Braun und ihrem nigelnagelneuem Programm, „Jetzt oder nie!“ am 16. Juni rasend schnell ausverkauft war, gibt es nun noch eine zweite Chance für alle, welche noch eine Karte haben möchten!

Am Mittwoch den 17. Juni wird Frieda ein zweites mal ins Kolpinghaus zu Kulibri kommen.

Flink wie ein Wiesel, aufgeregt wie eine Henne, scheu wie ein Feldhase: Frieda Braun hat viele Gesichter. Ihre Geschichten wimmeln von knarzigen Charakteren, die den Miss Marple-Filmen mit Margret Rutherford entsprungen sein könnten.

Elf schrullige Frauen bilden Friedas legendäre „Splittergruppe“. Schon nach kurzer Zeit glaubt man, sie persönlich zu kennen – ebenso die männlichen Protagonisten, etwa den Hypochonder Bruno oder Wilbrecht, den rangältesten Junggesellen.

Kleine Person, gewaltiger Wortwitz

Mal trifft Frieda mit klaren Worten direkt ins Schwarze, mal nimmt sie so kuriose Umwege, dass sie scheinbar den Faden verliert. So oder so: Es vergeht kaum eine Minute, in der das Publikum nicht lachen muss.

Kommen Sie mit in die Welt von Frieda Braun. Hier wird im Kreisverkehr durchgedreht, im Internet gegurgelt oder im Schweigeseminar geschmatzt. Aber was auch immer sie erzählt, Sie werden sich vor Lachen kaum auf dem Stuhl halten können.

Die Karten sind ab sofort erhältlich! Da ist der Programmtitel das Motto: „Jetzt oder Nie !“

Quelle: Peter Schmidt – Kulibri e.V.

