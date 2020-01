40-köpfige Besuchergruppe der CDU im Landtag

Junge Union, Interessierte Gäste, Senioren Union und Stadtverband Brilon

brilon-totallokal: Zu einem Besuch des Landtagsabgeordneten ihres Heimatwahlkreises besuchten 40 CDU

Mitglieder und Freundinnen und Freunde der CDU den Landtag des Landes NordrheinWestfalen in Düsseldorf.

Bereits früh am Morgen machte sich die Gruppe in Brilon mit dem Bus eines heimischen Reiseunternehmens auf den Weg nach Düsseldorf. Bei herrlichstem Sonnenschein wurde der Landtag erreicht. Nach dem Empfang erhielt die Besuchergruppe einen ausführlichen, informativen Vortrag über den Landtag. Vorgestellt wurden die in dieser Wahlperiode im Landtag von NRW vertretenen Fraktionen, die Abläufe bei einer Plenarsitzung und die dort

geltenden Regularien. Danach konnte die Gruppe auf der Besucherempore für etwa 30 Minuten der Plenarsitzung folgen.



Matthias Kerkhoff, heimischer Landtagsabgeordneter und Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, empfing anschließend die Besuchergruppe und drückte seine Freude über den Besuch aus der Heimat aus. In einer mehr als 45 minütigen Gesprächsrunde wurden verschiedene Themen, die auch von den Besuchern gezielt nachgefragt wurden, besprochen. Hierzu gehörte auch der Landeshaushalt 2020, der parallel zum Besuch der Briloner Gruppe verabschiedet worden war. Darüber hinaus wurde auch über die Reform der Straßenausbaubeiträge diskutiert, die der Landtag zu Gunsten der Bürger verändert hat, gesprochen. Auch das Thema Weiterbau B7n durfte natürlich nicht fehlen. Alle Anwesenden waren sich einig, dass die Fortführung möglichst zügig angegangen werden müsse.



Danach hatte die Besuchergruppe bis zur abendlichen Abfahrt die Möglichkeit, die verschiedenen Weihnachtsmärkte zu besuchen oder die Zeit für zum Beispiel einen Spaziergang auf der Rheinpromenade zu nutzen.

