Einbrüche und Schmuckdiebstahl im HSK

POL-HSK: Einbrüche im HSK

brilon-totallokal: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 19:30 und 3:50 Uhr sind Unbekannte in eine Bäckerei in der Keffelker Straße eingebrochen. Die Täter öffneten eine Eingangstür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Inneren hebelten die Täter eine Tür auf, scheiterten jedoch bei dem Versuch einen Tresor aufzuhebeln. Nach derzeitigen Kenntnisstand wurde nichts gestohlen.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

POL-HSK: Schmuck gestohlen

brilon-totallokal: Am Donnerstag zwischen 15:25 und 16:10 Uhr kam es zu einem Treffen zwischen einer 61-jährigen Bestwigerin und einem Ankäufer für Schmuck und andere Wertgegenstände. Nach einem kurzen Gespräch kaufte der unbekannte Mann der Bestwigerin diverse Gegenstände ab. Im weiteren Verlauf des Gesprächs interessierte sich der Unbekannte für weitere Schmuckstücke. Die 61-Jährige zeigte dem Mann weiteren Schmuck, brachte jedoch zum Ausdruck diese nicht verkaufen zu wollen. Als der Mann die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Frau das Fehlen der Schmuckstücke.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,90 Meter groß, 35-40 Jahre alt, dunkelbraune kurze Haare, kräftiger Oberkörper, gepflegtes äußerliches Erscheinungsbild, dunkelfarbener Blouson, Jeans, südländisches Aussehen.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

