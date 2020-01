Einladung zur Ortsgruppentagung

Die DLRG Ortsgruppe Brilon lädt ganz herzlich zu der diesjährigen Ortsgruppentagung ein

brilon-totallokal: Diese findet am 14.03.2020 in Tommys Restaurant & Bierstube, Derkere Straße 3, 59929 Brilon statt. Der Beginn ist um 18:30 Uhr

Auf der Tagesordnung stehen neben dem Geschäfts- und Kassenbericht, den Berichten der Fachwarte und der Kassenprüfer auch wieder die Neuwahlen einiger Vorstandsmitglieder. So werden u.a. die Posten der Geschäftsführerin, des Leiters Schwimmen / Rettungsschwimmen sowie des Leiters der Verbandskommunikation neu gewählt.

Im Anschluss an die Ortsgruppentagung findet wie immer ein geselliges Beisammen statt. Der Eigenanteil für Speisen und Getränke beträgt hierfür in diesem Jahr 15 €. Anmeldungen hierzu werden bis zum 06.03.2020 zu den Trainingszeiten im Hallenbad, telefonisch unter 02961 / 743255 oder per E-Mail an

[email protected] entgegengenommen.

Quelle: Daniel Brumberg – Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. – Landesverband Westfalen – Bezirk Hochsauerland – Ortsgruppe Brilon e. V.

